Migración revela cuántos de los 200 migrantes enviados por Trump el año pasado se quedaron en Costa Rica

Migración y Extranjería reveló qué pasó con los 200 migrantes enviados a Costa Rica por la administración Trump a inicios del año pasado.

Cuando el gobierno de Rodrigo Chaves anunció en aquella oportunidad que llegarían los extranjeros deportados por Estados Unidos, aseguró que estarían en Costa Rica unas pocas semanas, ya que solo se quedarían mientras se hacían los trámites para ser enviados a su país de origen, pero en muchos de los casos la estadía se alargó meses; es más, algunos hasta se quedaron a vivir aquí.

Migración reveló cuántos de los 200 migrantes enviados por Estados Unidos el año pasado solicitaron refugio. (Alonso Tenorio)

Según los datos de Migración, de los 200 extranjeros, 110 fueron enviados a sus países de origen, entre ellos Afganistán, Armenia, China, Ghana, India, Irán, Jordania, Nepal, Rusia, Turquía y Vietnam.

Otros 55 migrantes salieron de Costa Rica de forma voluntaria una vez que se solucionó su situación migratoria.

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30 de los extranjeros deportados por Estados Unidos solicitaron refugio para quedarse en el país y los restantes cinco migrantes se fueron del Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) sin autorización, por lo que se desconoce su paradero; tres de ellos eran de Afganistán, uno de Pakistán y el otro de India.

En las próximas semanas Estados Unidos volverá a enviar extranjeros deportados. (John Durán)

Esta vez será diferente

Esta vez la llegada de migrantes se dará bajo un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Costa Rica que permitirá que sean enviados al país hasta 25 extranjeros por semana.

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El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que aún no se tienen claras las nacionalidades de las personas deportadas que llegarían al país; eso se acordará en una reunión que se dará con las autoridades estadounidenses en las próximas semanas.

Esta vez los migrantes no estarán en el CATEM, sino en hoteles. (Cortesía)

El jerarca dijo además que lo más probable es que los extranjeros no se hospeden en el CATEM, como sí pasó el año pasado.

“Hay una posibilidad de que sean hospedados en hoteles... Ellos se moverían en libertad aquí en Costa Rica, pero no son personas con antecedentes criminales y no van a tener ningún factor de riesgo para la seguridad de Costa Rica”, expresó.