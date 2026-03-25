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¿Se hospedarán a migrantes en hoteles? Esto dijo la Cámara Costarricense de Hoteles

La Cámara Costarricense de Hoteles se pronunció tras declaraciones del ministro Mario Zamora

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Por Ingrid Hidalgo

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que los migrantes enviados por Estados Unidos se hospedarían en hoteles; sin embargo, la Cámara Costarricense de Hoteles aseguró que no tiene conocimiento sobre el tema.

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Tras las declaraciones que brindó el ministro, este medio le consultó a la Cámara para conocer su postura, así como las acciones que realizarían para atender a los migrantes durante su estadía en el país y si habría alguna afectación para prestar servicios a turistas.

La Cámara indicó que no les han preguntado nada sobre albergar a migrantes en hoteles.

21/02/2025, Puntarenas, Ciudad Neilly, en el centro de Migraci√≥n CATEM Centro de Atenci√≥n a Migrantes en Ciudad Nelly Corredores de Puntarenas se encuentran los migrantes deportados de los Estados Unidos.
El ministro Mario Zamora afirmó que los migrantes se hospedarían en hoteles, pero la Cámara Costarricense de Hoteles aseguró que no ha sido consultada. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

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¿Qué dijo Mario Zamora?

El ministro de Seguridad Pública aclaró algunas dudas sobre el acuerdo que firmó el gobierno de Rodrigo Chaves con Estados Unidos para permitir el envío de migrantes al país.

Una de las dudas que había es que si iban a estar en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), donde estuvieron los 200 migrantes que fueron deportados de EE.UU. el año pasado.

Mario Zamora afirmó que esta vez iba a ser diferente y que los 25 migrantes que llegarían por semana serán enviados a hoteles.

“Hay una posibilidad de que sean hospedados en hoteles, pero esas son cosas que se hablarán en la reunión técnica que vayamos a sostener”, dijo.

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El ministro Mario Zamora indicó que los migrantes enviados de Estados Unidos podrían movilizarse libremente en el país. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Además, mencionó que los migrantes, quienes no tienen antecedentes criminales, se moverían en libertad en el país.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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