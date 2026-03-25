Viajó 7 horas desde Paso Canoas al hospital San Juan de Dios y no lo atendieron por la huelga

Un señor, cuya identidad no fue revelada, llegó bien tempranito desde Paso Canoas al hospital San Juan de Dios para una cita programada en Ortopedia.

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Sin embargo, se topó con la sorpresa de que no lo iban a atender porque no había personal debido a la huelga.

Miles de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos personal del hospital San Juan de Dios, participaron este miércoles 25 de marzo en un movimiento en la lucha por sus derechos salariales.

Un señor, cuya identidad no fue revelada, viajó hasta 7 horas desde Paso Canoas para ir a una cita en el hospital San Juan de Dios, pero no lo pudieron atender por la huelga. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Su presencia en la manifestación organizada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (CCSS) afectó algunos servicios en diferentes centros médicos del país.

Este señor comentó a La Teja que viajó en bus con su acompañante y llegaron a San José a las 6:00 a.m. para estar en el hospital antes de las 11:00 a.m., hora que tenía programada la cita.

No obstante, le indicaron que no lo iban a atender, a pesar de que aqueja de dolor en el tobillo y espera que lo operen.

Él, indignado, dijo que vinieron hasta el Valle Central por “nada”, pues gastaron no solo horas de viaje, sino también dinero en bus para asistir a la cita. Además, tuvo que apartar el día para venir a San José.

Tendrá que volver en estos días

El señor comentó a este medio que tendrá que volver a la capital josefina este fin de semana para sacar cita de nuevo.

“Ahora tengo que venir como el 28 a sacar cita otra vez; solamente sacar esa cita para que me vean”, dijo.

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Para sacar esa cita, tendrá que viajar entre 6 y 7 horas para llegar a San José e ir al hospital San Juan de Dios.

CCSS pidió a usuarios no faltar a citas

Un día antes de la huelga, la CCSS pidió a los usuarios que no faltaran a sus citas médicas o cirugías programadas. Las autoridades advirtieron que algunas citas podrían ser reprogramadas por la huelga.

La huelga de los empleados de la Caja afectó algunos servicios en los centros médicos del país, entre ellos Ortopedia, Cardiología, Neurocirugía del hospital San Juan de Dios. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

No obstante, la Caja no tomó en cuenta que algunos usuarios viajan varias horas a algún hospital dentro de la Gran Área Metropolitana para asistir a sus citas programadas, para que luego les cancelen porque no hay personal.

Las autoridades informaron este miércoles que alrededor de 197 empleados del hospital San Juan de Dios se unieron a la huelga.

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