MEP da importante mensaje a los papás que envían a sus hijos en bus a la escuela o el colegio

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informa a los padres de familia que envían a sus hijos en bus a la escuela o el colegio, que a partir de ahora se aplicará una guía para evitar que los menores sean víctimas de violencia.

El Consejo de Transporte Público (CTP) y el MEP crearon y publicaron la “Guía de actuación y abordaje ante diferentes manifestaciones de violencia, riesgo o vulnerabilidad que se presenten entre estudiantes que viajan en el servicio de transporte remunerado”.

El objetivo es brindar una respuesta oportuna y mantener el orden y la disciplina dentro de las unidades de transporte estudiantil.

MEP da a conocer guía para el transporte estudiantil en buses. (Rafael Pacheco)

Buscan cuidar a los estudiantes en todo momento

Sofía Ramírez, viceministra administrativa del MEP, destacó que la guía busca promover la armonía en todos los espacios educativos, incluyendo el traslado de las poblaciones estudiantiles.

“Este esfuerzo conjunto con el MEP permite un manejo integral de la seguridad de las personas menores de edad, asegurando que el trayecto entre el hogar y el centro educativo sea un entorno protegido y libre de violencia”, informó el MEP.

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Por su parte, desde el CTP, destacan el valor de garantizar un traslado seguro.

“Esta guía se realizó con el objetivo de dotar a los conductores de una herramienta clara para detectar y actuar ante situaciones críticas. Su valor radica en que ofrece seguridad y protocolos definidos tanto para los conductores como para los padres de familia y los centros educativos, estableciendo un estándar de respuesta inmediata ante cualquier riesgo”, expresó Rafael Herrera, director ejecutivo del CTP.

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¿Qué dice la guía?

La guía establece que los conductores y acompañantes deben promover un viaje seguro y establecer reglas claras dentro de la unidad.

Algunas de estas normas incluyen, por ejemplo, que todos los estudiantes deben permanecer sentados durante el recorrido, la prohibición de sacar las manos por las ventanas o brincar dentro de la unidad.

Lo que se pretende es cuidar a los estudiantes en el camino al centro educativo y a la casa. (Rafael Pacheco)

Además, prohíbe el uso de lenguaje soez o vulgar, el consumo de bebidas alcohólicas, vapeadores o sustancias psicoactivas.

“Ante manifestaciones de violencia, los encargados del transporte deben atender la situación de inmediato. En casos de riñas que pongan en riesgo la vida o situaciones de presunta violación, se debe coordinar de inmediato con el sistema de emergencias 9-1-1. Asimismo, deben completar una boleta de reporte con los detalles del incidente para remitirla de forma confidencial a la dirección del centro educativo.

“Los estudiantes que cometan sanciones tendrán implicaciones legales y administrativas de rigor como la Ley Penal Juvenil: en el caso de personas entre 12 y 18 años, y el Código Penal para las personas mayores de edad”, detalló el MEP.

La institución agregó que el incumplimiento de los deberes de la guía puede facultar la suspensión del beneficio de transporte estudiantil y, en el caso de los transportistas, pueden perder su permiso de operación.