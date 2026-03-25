Trabajadores de la CCSS iniciaron su manifestación en San José, ¿por qué se lanzaron a las calles?

Varios trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se lanzaron a las calles este miércoles 25 de marzo para manifestarse por sus derechos laborales.

La huelga, organizada por la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), inició a las 9 a.m. frente a las oficinas centrales de la CCSS.

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Los manifestantes, varios con sus uniformes, se reunieron para exigir a la Caja el justo pago de sus anualidades.

También piden que se les respete su dignidad.

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Varios trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se lanzaron a las calles este miércoles 25 de marzo para manifestarse por sus derechos laborales. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Se desconoce a qué hora finalizará la concentración convocada por UNDECA.

Mientras los trabajadores participan en la huelga, la CCSS hizo un llamado a los usuarios a no faltar a sus citas médicas o cirugías programadas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que algunas citas podrían ser reprogramadas.

Parte de la avenida Segunda fue cerrada por la manifestación. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Parte de la avenida Segunda está cerrada

Debido a la huelga, los oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito cerraron una parte de la avenida Segunda, generando presas en San José centro.

El cierre de la vía se aplica unos metros antes del Teatro Nacional.

Por ello, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas o armarse de paciencia mientras los oficiales los dirigen a otro lado para resguardar la seguridad de los manifestantes.