¿Tiene cita este miércoles? La advertencia urgente de la Caja ante la huelga nacional de UNDECA

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio una importante recomendación a sus usuarios después de que se anunciara unahuelga que podría afectar los servicios.

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Varios trabajadores de la CCSS se reunirán este miércoles frente a las oficinas centrales de la institución para manifestar por sus derechos, según anunció la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).

Debido a esto, la Caja pidió a los usuarios no faltar a sus citas médicas.

“Nuestra responsabilidad como institución es velar por la seguridad social del país y seguiremos trabajando para garantizar su cumplimiento. Por esta razón, hacemos un llamado a todas las personas usuarias para que se presenten a sus citas, procedimientos o cirugías programadas”, dijo Karal Solano, directora de Red de Servicios de Salud de la CCSS.

UNDECA anunció una huelga contra la Caja para este miércoles. La CCSS recomendó a los usuarios asistir a sus citas médicas. (cortesía)

Para eso, la Caja activará protocolos para que los servicios continúen funcionando; sin embargo, advirtió que algunas citas médicas podrían ser reprogramadas por la huelga.

CCSS activará planes de contingencia

Las autoridades indicaron que activarán los planes de contingencia por la huelga que se realizará este miércoles 25 de marzo.

Este protocolo se aplicará en hospitales, áreas de salud, ebáis, áreas administrativas y otras unidades en todo el país.

La Caja indicó que se activó el Centro Coordinador de Operaciones (CCO) del nivel central, así como regionales y locales, para desarrollar actividades de planificación.

Mario Vílchez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), explicó que dentro de las fases de preparación y planificación institucional se encuentran la activación de protocolos para mantener la cadena de suministros, como medicamentos y equipos médicos, y el aseguramiento de la operatividad de las líneas vitales del sistema de suministros.

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También se hicieron planes de contingencia para compras externas a proveedores para alimentar a pacientes.

La Caja Costarricense de Seguro Social activará planes de contingencia para que los servicios continúen funcionando durante la huelga. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Huelga se iniciará a las 9:00 a.m.

UNDECA informó que la huelga se iniciará la mañana de este miércoles, exactamente a las 9:00 a.m.

Los trabajadores de la Caja exigirán el pago correcto de anualidades y la justicia salarial. También solicitarán respeto y dignidad hacia ellos.

El sindicato señaló que ya están cansados de que se les congele el salario.

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