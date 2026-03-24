Bebitos de 6 meses y toda persona mayor de 15 años deberán vacunarse contra el sarampión si viajan a estos países de América

Las autoridades de Salud siguen en pie de guerra contra el sarampión y por eso tomaron una importantísima decisión este martes 24 de marzo.

A partir de ya, la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) amplió las edades para la vacunación de quienes visiten países del continente americano con brotes activos de sarampión.

Debido a este cambio en las edades, deberán vacunarse los niños entre los 6 y 15 meses y los jóvenes y adultos desde los 15 años en adelante que planeen viajar a esos 8 países.

El sarampión causa complicaciones y puede provocar hasta la muerte, confirma la Caja. (Shutterstock/Shutterstock)

El doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador de Inmunizaciones de la Caja, explicó que el sarampión es una de las enfermedades más infectocontagiosas que se presentan a nivel mundial, por eso es importantísimo que las personas cuenten con su dosis adicional de refuerzo antes de salir de viaje.

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“Todo niño de 6 meses a menos de 15 meses, que por una razón viaje a estos países que presentan casos activos, debe recibir una dosis adicional fuera de su esquema oficial. Además, toda persona mayor de 15 años debe recibir la dosis de refuerzo.

“De igual manera, a la población de entre 15 meses y menos de 15 años, se le debe revisar su esquema de vacunación y asegurarse de que este esté completo”, añadió Delgado Delgado.

Los 8 países que actualmente registran brotes son: Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Guatemala.

Según datos de la Caja, con corte al lunes 23 de marzo de 2026, se tiene que 7.632 personas que han viajado ya cuentan con su dosis de refuerzo.

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Esta vacuna es voluntaria y lo recomendado es que se aplique al menos dos semanas antes de realizar el viaje.

Los 8 países que actualmente registran brotes son: Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Guatemala.

Esta lista se irá actualizando conforme a las alertas emitidas por el Ministerio de Salud.

“La vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud de la Caja, no es necesario ir al área de salud de su comunidad ni sacar cita.

Sarampión

“Es importante que, en el caso de los menores de edad, los padres de familia o encargados presenten el carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, conocido popularmente como el ‘librito azul’, al asistir al vacunatorio”, aclara la Caja.

La vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud de la Caja, no es necesario ir al área de salud de su comunidad ni sacar cita. (Seth Wenig/AP)

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“El sarampión causa complicaciones y puede provocar hasta la muerte. Una persona que esté contagiada puede contagiar a dieciocho personas a su alrededor, ya que es una de las enfermedades más infectocontagiosas que se presentan en el mundo”, explica el doctor Delgado.