José Miguel Villalobos reveló que fue Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto en Presidencia para su hijo

José Miguel Villalobos, diputado electo del Partido Pueblo Soberano y abogado del presidente Rodrigo Chaves, contó que fue el propio mandatario quien le ofreció una plaza en Casa Presidencial para su hijo, quien también es abogado.

El hijo de Villalobos, quien también se llama José Miguel, es asesor jurídico en Presidencia. Él ingresó a trabajar ahí en julio del año pasado para un nombramiento interino que finalizará el 7 de mayo del 2026.

José Miguel Villalobos revela que fue Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto para su hijo en Presidencia. (Asamblea Legislativa)

Villalobos visitó este jueves la Asamblea Legislativa y ahí habló con la prensa de varios temas, entre ellos la contratación de su hijo.

Ante la consulta de si él lo recomendó, dijo que sí.

“Claro que sí, me preguntó el señor presidente, por la amistad que tenemos: ‘Mirá, tenés un hijo que ya se está graduando, (ya se graduó), tenemos un espacio en Casa Presidencial y nos gustaría un abogado de confianza’ y me parece que don Rodrigo tiene la total competencia de designar en Casa Presidencial personas de confianza, lo que llaman puestos de confianza”, manifestó el diputado electo.

LEA MÁS: Pilar Cisneros arremete contra nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos y dijo lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir

No lo llevaría a la Asamblea Legislativa

Villalobos dice que no entiende por qué hay gente que ve mal el nombramiento de su hijo en Casa Presidencial, ya que defiende la escogencia de los puestos de confianza que tienen los altos jerarcas del Gobierno. Lo que sí tiene claro el abogado es que no puede llevarse a su hijo para el Congreso.

Villalobos defiende el nombramiento y dice que se siente muy orgulloso de su hijo. (Asamblea Legislativa)

“No puedo traerme a mi hijo de asesor (a la Asamblea Legislativa), yo tengo cinco plazas a partir del primero de mayo, plazas de libre nombramiento y remoción, y a mí nadie me va a preguntar: ‘¿Cómo hizo para nombrar cinco plazas?, ¿sacó concurso?, ¿le llegaron ofertas?’, no.

LEA MÁS: Diputado electo José Miguel Villalobos habló de su relación con abogado que sería extraditado por narcotráfico

Pese a la posición de Villalobos, muchas personas, entre ellas Pilar Cisneros, han calificado la contratación del hijo del próximo diputado como “red de cuido”.

“Lo critico ahora. No estoy de acuerdo con la red de cuido, de ninguna manera. Tengo un hijo que es periodista, es un fotógrafo maravilloso; me hubiese encantado que trabajara en mi despacho o haberlo metido en el grupo que está trabajando en Casa Presidencial. Sobre mi cadáver, de ninguna manera lo voy a hacer, porque no creo en eso”, expresó, en alusión al caso semanas atrás en el programa Interferencia, de Radioemisoras UCR.

José Miguel Villalobos revela que Rodrigo Chaves fue quien le ofreció el un puesto de su hijo

Cisneros aseguró que consultó sobre la contratación cuando se enteró del nombramiento.

“Yo pregunté, porque me enteré el día que lo sacaron, y me dijeron: ‘él participó en un concurso, ganó un concurso’. Ok, eso a mí no me consta. No sé. ¿Que si estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Por supuesto que esto es red de cuido”, afirmó.