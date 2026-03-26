Diputado electo José Miguel Villalobos habló de su relación con abogado que sería extraditado por narcotráfico

El diputado electo José Miguel Villalobos, quien es abogado del presidente Rodrigo Chaves, reconoció que es amigo de un abogado de apellidos Solórzano Campos, alias Chanchita, a quien detuvieron este jueves por solicitud de la DEA.

Chanchita es sospechoso del delito de tráfico internacional de drogas y Estados Unidos está pidiendo que sea extraditado para enfrentar un juicio en ese país.

José Miguel Villalobos es amigo de un abogado que podría ser extraditado por narcotráfico. (Asamblea Legislativa)

Villalobos visitó este jueves la Asamblea Legislativa y ahí habló con la prensa de varios temas, entre ellos su relación con el detenido.

Él abogado del presidente reconoció que es amigo cercano de Solórzano, su esposa y sus hijos y que para él es normal compartir la mesa con ellos.

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También dijo que lo ha representado en dos procesos penales en los que ha sido absuelto y actualmente lo representa en otro por lesiones culposas, debido a que un carro que es propiedad de una sociedad de Solórzano estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el que unas personas resultaron heridas.

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Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18. (Cortesía)

La esposa de Chanchilla le avisó de la detención

Villalobos contó que la última comunicación que tuvo con Chanchita fue este miércoles en la noche cuando el ahora detenido le puso un mensaje para consultarle un tema legal.

“Me enteré en la mañana, por una llamada de la esposa, de que lo habían detenido por un tema de extradición a Estados Unidos, me duele muchísimo. No conozco los hechos, no sé cuáles son las razones, puedo conocer los delitos por lo que salió en la prensa, pero no los hechos, posiblemente los conoceré y creo que debo visitarlo en la cárcel apenas esté en San José”, expresó Villalobos.

El director del OIJ detalló que Solórzano estaría vinculado con operaciones de tráfico internacional de drogas que abarcan rutas desde Costa Rica, varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos, por eso lo requiere el estado de Texas.