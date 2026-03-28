Desde Agua Blanca de Acosta sale la fe: agricultores preparan la palma que bendicen en casi mil iglesias

En Agua Blanca de Acosta no solo se trabaja la tierra… también se cultiva la fe. Desde este cantón josefino, lejos del ruido de la ciudad, sale cada año la palma que bendecirá a miles de fieles en casi mil iglesias del país durante este Domingo de Ramos.

Pero lo que muchos no saben es que detrás de cada rollito hay días sin dormir, manos cansadas y una historia familiar que ha sobrevivido a todo.

En Agua Blanca de Acosta se elaboran los rollitos de palma que llegan a todo el país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Aunque la palma se corta en Coto Brus, es en Acosta donde realmente cobra vida.

LEA MÁS: La inspiradora historia del abogado que interpretará a Jesús en Semana Santa

Este 2026, el trabajo arrancó el jueves 19 de marzo, cuando un grupo viajó al sur para cortar la palma. El domingo 22 regresaron con el camión cargado y, sin perder tiempo, el lunes 23 empezaron a armar los rollitos.

Agua Blanca: donde nace la tradición

Aquí es donde todo ocurre. Durante 10 días seguidos, 21 agricultores (incluyendo algunos que llegaron desde Parrita) se meten de lleno en una jornada intensa que mezcla esfuerzo físico con devoción.

Cada rollito lleva 150 hojas y pasa por manos que saben que no están armando cualquier cosa.

Don Marcelo está a días de cumplir 99 años y sigue trabajando en la palma. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Carlos Mora, quien hoy lidera la tradición que inició su papá, don Marcelo Mora Valverde, lo explica con el corazón en la mano:

“Esto no es un negocio cualquiera. Aquí hay fe. Mi papá empezó con apenas 10 rollitos por hacerle un favor a un amigo para la iglesia de Guadalupe y vea ahora, llegamos a casi mil iglesias. Eso no es por casualidad, eso es porque Dios ha estado siempre metiendo la mano”, dijo.

LEA MÁS: Este fue el triste final del actor que protagonizó “Marcelino, pan y vino”

El crecimiento ha sido tal que hoy la palma sale desde Acosta hacia casi toda la Gran Área Metropolitana; además, Limón (hasta Talamanca), gracias a monseñor Javier Román, Palmares, Zarcero y muchos otros rincones del país.

21 agricultores trabajan durante 10 días para cumplir con la tradición. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La segunda entrega fue en Aserrí y la última en La Pitahaya, en San José.

Diez días que ponen a prueba la fe

El trabajo no es sencillo. “Son días durísimos, casi no dormimos. Hay momentos en que el cuerpo ya no da, pero uno sigue porque sabe para quién es esto. Aquí nadie está pensando en plata, estamos pensando en cumplirle a la gente y a Dios”, aseguró Mora.

Los pedidos no paran de crecer. Iglesias como Mercedes Sur solicitan hasta 81 rollitos, mientras que San Miguel de Coronado pide 75 y Guadalupe 62. Cada uno de esos rollitos representa decenas de personas que esperan su palma para bendecirla.

En cuadernos como estos se lleva el orden de las entregas para las más de mil iglesias. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero hay casos especiales, como la iglesia de Cervantes de Cartago, donde elaboran adornos impresionantes y reciben sacos completos desde antes.

Todo comenzó con un favor

La historia de la palma que hoy sale desde Acosta hacia casi todo el país no empezó como un negocio ni como una tradición gigante. Empezó como empiezan las cosas bonitas: con un favor.

Hace más de medio siglo, don Marcelo Mora Valverde, vecino de Acosta, recibió la petición de un amigo que necesitaba palma para la parroquia de Guadalupe.

Parte de Agua Blanca de Acosta de donde sale la palma para que sea bendecida este Domingo de Ramos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin pensarlo mucho, don Marcelo viajó hasta la Zona Sur, consiguió algunas hojas y armó apenas 10 rollitos. No había grandes planes, ni camiones, ni listas de pedidos… solo ganas de ayudar.

LEA MÁS: Guía completa: horarios y canales para ver las 40 películas que transmitirán en Semana Santa

Pero aquel gesto sencillo no pasó desapercibido. Al año siguiente, otras iglesias se dieron cuenta y comenzaron a pedirle palma.

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

Don Marcelo, con esa mezcla de responsabilidad y fe que lo caracteriza, volvió a hacer el viaje, volvió a cortar palma y volvió a cumplir. Sin saberlo, ya estaba sembrando una tradición.

Con el paso de los años, lo que nació como un favor se convirtió en una misión familiar. Los pedidos crecieron, las distancias se alargaron y sus solas manos ya no alcanzaban.

El trabajo es fuerte, pero muy lleno de fe y devoción de parte de los agricultores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entonces entraron hijos, vecinos y amigos, todos empujando la misma causa: que la palma no faltara en el Domingo de Ramos.

Hoy, cinco décadas después, ese pequeño gesto se transformó en una tradición que mueve a decenas de personas y llega a casi mil iglesias.

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

Y aunque ahora hay camiones llenos, listas largas y jornadas agotadoras, en el fondo todo sigue siendo lo mismo: un favor hecho con fe que nunca deja de crecer.

“Me hace muy feliz cumplirles a las iglesias y también me pone muy alegre que les podemos dar trabajo a agricultores de la comunidad.

Cada rollito contiene 150 hojas listas para la bendición. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Empecé solo y ahora se ocupan varios familiares y otras personas; eso es bueno para la comunidad”, nos dice con orgullo y alegría don Marcelo, quien está a días de cumplir 99 años y sigue trabajando en la palma. El pasado martes 24 de marzo lo encontramos cortando el mecate con el que se amarran los rollitos.

LEA MÁS: ¿Va a San José en Semana Santa? Esto pasará con la restricción vehicular

El golpe que los hizo llorar

Si hay un capítulo que aún duele, es el 2020. La pandemia estuvo a punto de acabar con todo. “Yo estaba en la casa viendo las noticias cuando anunciaron que cerraban las iglesias.

Son 10 días de largas jornadas de trabajo para que cada católico reciba su palma ya bendita. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Me quedé frío… y sí, me puse a llorar. En menos de una semana todas las iglesias me llamaron para cancelar los pedidos”, recordó Mora sin ocultar el impacto que les provocó el covid-19.

La inversión ya estaba hecha, el viaje listo y el trabajo prácticamente encima. “Habíamos metido muchos miles de colones y todo se perdió. Fue un golpe durísimo. Nosotros vivimos de esto en esas fechas, y ver que todo se cayó así… fue muy duro. De verdad, pensamos en dejarlo”, confesó.

Don Marcelo realmente la pase feliz durante la trabajada de la palma. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero no lo hicieron. “La verdad, seguimos porque Dios es muy grande. Yo siempre digo que esta obra no es de uno, es de Él. Si no, no estaríamos aquí todavía”, añadió.

LEA MÁS: Matrimonio tico se fue a Países Bajos y su emprendimiento en Costa Rica creció con ideas europeas

Hoy, seis años después de aquel golpe, la historia es otra. En Acosta el movimiento no para. Las manos van y vienen, las hojas se acomodan y los rollitos se apilan listos para salir.

Iglesias de todo el país esperan la llegada de la palma. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero más allá del trabajo, hay algo que se siente en el ambiente. “Uno aquí siente algo diferente. No es solo cansancio, es como una paz. Saber que esto va a llegar a tantas iglesias, a tantas personas… eso no tiene precio”, dijo Mora.

Y es que cada rollito lleva mucho más que palma. “Ahí va el esfuerzo de todos, pero también la fe. Porque al final, esto es para recordar algo muy grande. Y si uno puede aportar un granito para eso, ya con eso vale la pena todo el cansancio”, agregó.

Doña Minerva, la esposa de don Marcelo, siempre ha sido un pilar fundamental del trabajo de la palma. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Desde Acosta, donde la tradición se mantiene firme, la palma vuelve a salir este 2026 como todos los años.

LEA MÁS: Mamá soltera empezó negocio con ¢30 mil y ya ganó premio internacional con vino artesanal

Más fuerte, más viva y con la misma misión de siempre: recordarle a todo un país que la fe, cuando es de verdad, no se cae… ni en los momentos más duros.

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)

**24/03/2026. Agua Blanca de Acosta.** Don Marcelo Mora Valverde (98) y su esposa Celsa Minerva Rivera Zúñiga fundaron hace más de 50 años esta fábrica de palmas para Semana Santa, las cuales se distribuyen a iglesias de todo el país para el Domingo de Ramos. Actualmente, la empresa es dirigida por su hijo, Carlos Mora Rivera. **Foto Alonso Tenorio.** (Alonso Tenorio/Atenorio)