Este fue el triste final del actor que protagonizó “Marcelino, pan y vino”

La película Marcelino, pan y vino es uno de los clásicos más recordados de Semana Santa, pero detrás de su éxito se encuentra la historia de su protagonista, Pablito Calvo, cuya vida estuvo marcada por la fama temprana y un final inesperado.

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Pablito Calvo protagonizó la historia de Marcelino pan y vino. (Archivo/Archivo)

Estrenada en 1955, la cinta contó la historia de un niño huérfano, criado en un monasterio, logrando conquistar al público por su mensaje de fe, esperanza y milagros.

El papel de Marcelino convirtió a Calvo en una figura reconocida a nivel internacional, siendo parte de una producción que incluso ganó premios como el Oso de Oro en Berlín.

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De la fama a una vida alejada del cine

El actor español Pablo Calvo, quien protagonizó la cinta Marcelino pan y vino.

Tras su éxito como actor infantil, Calvo decidió alejarse del mundo del espectáculo. Estudió Ingeniería Industrial y se dedicó a los negocios, formando una familia lejos de las cámaras.

A pesar de su retiro, su imagen quedó ligada para siempre a uno de los personajes más emblemáticos del cine español.

Un final que marcó su historia

Pablito Calvo falleció el 1 de febrero del año 2000, a los 51 años, a causa de un aneurisma cerebral, pocos días antes de cumplir 52.

Su legado, sin embargo, sigue vigente cada Semana Santa, cuando la película vuelve a transmitirse y su interpretación revive en la memoria colectiva.