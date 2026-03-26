Teleguía series y películas

Este fue el triste final del actor que protagonizó “Marcelino, pan y vino”

El actor que dio vida a “Marcelino” marcó generaciones, pero su vida tuvo un desenlace que pocos conocen

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La película Marcelino, pan y vino es uno de los clásicos más recordados de Semana Santa, pero detrás de su éxito se encuentra la historia de su protagonista, Pablito Calvo, cuya vida estuvo marcada por la fama temprana y un final inesperado.

LEA MÁS: Guía completa: horarios y canales para ver las 40 películas que transmitirán en Semana Santa

Marcelino pan y vino Pablito Calvo
Pablito Calvo protagonizó la historia de Marcelino pan y vino. (Archivo/Archivo)

Estrenada en 1955, la cinta contó la historia de un niño huérfano, criado en un monasterio, logrando conquistar al público por su mensaje de fe, esperanza y milagros.

El papel de Marcelino convirtió a Calvo en una figura reconocida a nivel internacional, siendo parte de una producción que incluso ganó premios como el Oso de Oro en Berlín.

LEA MÁS: Se acerca la Semana Santa y en este canal y a esta hora darán “Marcelino, Pan y Vino”

De la fama a una vida alejada del cine

Actor español Pablo Calvo, quien interpretó a Marcelino pan y vino.
El actor español Pablo Calvo, quien protagonizó la cinta Marcelino pan y vino.

Tras su éxito como actor infantil, Calvo decidió alejarse del mundo del espectáculo. Estudió Ingeniería Industrial y se dedicó a los negocios, formando una familia lejos de las cámaras.

A pesar de su retiro, su imagen quedó ligada para siempre a uno de los personajes más emblemáticos del cine español.

Un final que marcó su historia

Pablito Calvo falleció el 1 de febrero del año 2000, a los 51 años, a causa de un aneurisma cerebral, pocos días antes de cumplir 52.

Su legado, sin embargo, sigue vigente cada Semana Santa, cuando la película vuelve a transmitirse y su interpretación revive en la memoria colectiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marcelino pan y vinoPablo calvoPelículaActorPelículas Semana SantaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.