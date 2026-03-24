Se acerca la Semana Santa y en este canal y a esta hora darán “Marcelino, Pan y Vino”

"Marcelino pan y vino" es una de las películas clásicas que nunca faltan en Semana Santa. (Archivo/Archivo)

Si usted es de los que en Semana Santa cambia las pelis de acción por historias que lo hagan reflexionar y hasta soltar una lagrimita, ponga mucha atención porque esto le interesa.

Aún más si es de los que no le gusta perderse “Marcelino, Pan y Vino”, un clásico que jamás pasará de moda en estas fechas.

En Canal 1 ya tienen lista su programación especial para estos días santos, y una de las películas que precisamente darán será la historia de Marcelino y el fray “Papilla”.

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Esta cinta cuenta la historia de un niño huérfano que es criado por frailes franciscanos y que, con el paso del tiempo, desarrolla una relación muy especial con una imagen de Cristo crucificado. El chiquito le lleva pan y vino, lo cual se convierte en una historia cargada de inocencia, fe y momentos que tocan el corazón.

"Marcelino pan y vino" se transmitirá Jueves y Viernes Santo. (Archivo/Archivo)

El canal de La Sabana anunció que este clásico lo transmitirán el Jueves Santo, a las 12 mediodía y 8 de la noche y con repetición el Viernes Santo, igual a las 12 mediodía.

Así que vaya apuntándolo en la agenda, porque esta es de esas películas que se disfrutan en silencio, en familia y con el alma bien puesta.

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Además, después no se queje de que no sabía que le iban a dar porque, ya sea por tradición o por pura nostalgia, es una película que siempre hay que ver.