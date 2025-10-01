Farándula

Expresentador de Teletica protagoniza nuevo programa de Canal 1

Exfigura de canal 7 dijo que programa era una ilusión que tenía hace mucho tiempo

Por Manuel Herrera
Rodrigo Villalobos está listo para regresar a la tele a presentar un programa. Fotografía: Instagram Rodrigo Villalobos. (Instagram/Instagram)

Canal 1 estrenará un programa de televisión esta semana protagonizado por un querido y recordado expresentador de Teletica.

La televisora confirmó que este viernes 3 de octubre a las 8:30 de la noche, sale al aire “Villa de lobos”, conducido por la exfigura de RG Elementos y Buen día, Rodrigo Villalobos.

“Es un espacio televisivo de humor, conducido, ideado, improvisado y empeorado por su servidor”, afirmó Villalobos a través de sus redes sociales.

El exparticipante de Tu cara me suena mencionó que el proyecto significa la materialización de un sueño que tenía hace años.

“Esto es una ilusión que tenía hace mucho tiempo y que la estamos haciendo realidad esta semana. Villa de lobos es un programa donde voy a estar con invitados jugando, tirando ideas y humor, que hace falta en tele”, dijo Rodrigo.

Destacó la generosidad de Canal 1 con permitirle echar a andar un proyecto que tanto quería hacer.

Rodrigo se vinculó a Canal 1 en junio como productor del programa Con un café, una revista que se transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde.

