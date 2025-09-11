Expresentador de Teletica pasó congoja en aeropuerto de Estados Unidos por lo que llevaba en la maleta

Rodrigo Villalobos es un recordado expresentador de Teletica. Fotografía: Instagram Rodrigo Villalobos. (Instagram/Instagram)

Un artículo que llevaba dentro del equipaje hizo pasar una gran congoja a un expresentador de Teletica en un aeropuerto de Estados Unidos.

Rodrigo Villalobos –exfigura del programa infantil RG Elementos– contó que la situación la vivió este miércoles, día en que viajó a Nueva York con su mejor amigo.

LEA MÁS: Recordado expresentador de Teletica volvió a la tele junto a su pareja y en este canal

Según Villalobos, al llegar al destino a su acompañante lo interceptó la policía para una revisión de rutina y como andaban juntos, él también salió favorecido.

Aunque ninguno llevaba nada irregular en su equipaje, hubo una cosa que la policía encontró en la maleta de Villalobos y que lo terminó sonrojando frente a los oficiales.

“El mae abre mi maleta y yo ando un tarro de vaselina porque a mí se me queman los gorditos cuando camino mucho y, claro, el mae ve a estos dos compas, abre la maleta y ve la vaselina…

LEA MÁS: Rodrigo Villalobos, expresentador de canal 7, estalló por una multa que le hicieron: “Yo por sapo”

“No, no es lo que parece, pero piense lo que quiera, déjenos ir, por favor. No soy pareja de él, solo soy su amigo. ¿Qué, dos hombres no pueden viajar juntos así con un tarro de vaselina solo porque sí?”, narró Villalobos en una historia de Instagram.

Ex-Teletica narra lo que le pasó en un aeropuerto de Estados Unidos

En una historia posterior, Rodrigo compartió una foto de la vaselina que llevaba. “El objeto de la confusión”, escribió.

Rodrigo bromeó con que se fue de viaje con un legítimo gato negro, pues en una escala que hicieron antes del destino final, a su compa también lo seleccionaron para una revisión aleatoria.

Tras salir librados de todas las situaciones y poder ingresar al país norteamericano, los amigos cerraron con broche de oro su aventura “de ida”, pues se perdieron en el metro que agarraron para, según ellos, llegar al lugar donde se hospedaron.

Rodrigo Villalobos compartió una fotografía del "objeto de la confusión" que lo sonrojó en un aeropuerto de Estados Unidos. Fotografía: Instagram Rodrigo Villalobos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Se acuerdan de Rodrigo Villalobos? Expresentador de canal 7 enfrenta dura separación