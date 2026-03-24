Guía completa: horarios y canales para ver las 40 películas que transmitirán en Semana Santa

La programación de Semana Santa llega cargada de clásicos religiosos y producciones históricas que se transmitirán durante toda la semana en distintos canales

Por Hillary Chinchilla Marín

Ya se acerca la esperada Semana Mayor y 40 películas religiosas, históricas y clásicas serán transmitidas en distintos canales nacionales a lo largo de toda la semana.

Una tradición que se mantiene

Como cada año, la televisión abierta apuesta por contenidos que evocan la fe, la historia y la reflexión, con producciones centradas en la vida de Jesús, personajes bíblicos y relatos épicos que han marcado generaciones.

Durante estos días, canales como el 1, 6, 7, 13 y 36 ofrecerán una variada cartelera que se inicia desde el Domingo de Ramos y se extiende hasta el Domingo de Resurrección, permitiendo a las familias organizar su tiempo y elegir qué ver según sus preferencias.

Películas de Semana Santa 2026
Películas de Semana Santa 2026 (Archivo/La Nación)

Entre las películas más destacadas se encuentran Jesús de Nazaret, Ben-Hur, Los diez mandamientos y Quo Vadis, esta última una de las más repetidas en la programación.

Además, se incluyen producciones menos conocidas, pero igualmente significativas, que abordan historias del Antiguo y Nuevo Testamento, así como relatos inspirados en figuras religiosas.

A continuación, el detalle completo con horarios, canales, películas y días:

Programación completa de películas de Semana Santa

DíaHoraPelículaCanal
Domingo de Ramos12:00 mLa vida de Jesús13
Domingo de Ramos11:00 a. m.Esther y el rey36
Domingo de Ramos6:00 p. m.El evangelio de Marcos36
Lunes Santo1:00 p. m.Esther la reina de Persia36
Lunes Santo2:30 p. m.Saúl el viaje a Damasco36
Lunes Santo4:00 p. m.Los milagros de Jesús36
Lunes Santo7:00 p. m.Jesús el evangelio según San Juan36
Lunes Santo10:00 p. m.Apocalipsis la revelación36
Lunes Santo4:00 p. m.Quo Vadis1
Martes Santo1:00 p. m.Tomás36
Martes Santo2:30 p. m.David y Goliat36
Martes Santo4:00 p. m.María Magdalena36
Martes Santo7:00 p. m.José los sueños del faraón36
Martes Santo4:00 p. m.Quo Vadis1
Miércoles Santo1:00 p. m.Jeremías36
Miércoles Santo2:30 p. m.Juan apóstol36
Miércoles Santo4:00 p. m.Quo Vadis1
Miércoles Santo7:00 p. m.Pablo el último apóstol36
Miércoles Santo8:30 p. m.David36
Jueves Santo6:25 a. m.Esther y el rey7
Jueves Santo7:50 a. m.San Francisco de Asís7
Jueves Santo9:45 a. m.La Biblia, en el principio7
Jueves Santo12:45 p. m.Jesús de Nazaret7
Jueves Santo12:00 mMarcelino pan y vino1
Jueves Santo2:00 p. m.Escarlata y negro1
Jueves Santo3:00 p. m.La vida pública de Jesús6
Jueves Santo4:00 p. m.Quo Vadis1
Jueves Santo6:15 p. m.El Evangelio según San Lucas6
Jueves Santo7:30 p. m.El Egipcio7
Jueves Santo8:00 p. m.Marcelino pan y vino1
Jueves Santo10:00 p. m.Adán y Eva6
Jueves Santo11:00 p. m.Sansón y Dalila1
Viernes Santo6:00 a. m.El Evangelio según San Juan6
Viernes Santo7:50 a. m.Hermano sol, hermana luna7
Viernes Santo12:00 mMarcelino pan y vino1
Viernes Santo2:00 p. m.Jesús1
Viernes Santo3:30 p. m.El manto sagrado7
Viernes Santo4:30 p. m.Quo Vadis1
Viernes Santo5:30 p. m.José y sus hermanos1
Viernes Santo6:15 p. m.Pablo, apóstol de Cristo6
Viernes Santo6:30 p. m.Demetrio el gladiador7
Viernes Santo7:30 p. m.Espina de Dios1
Viernes Santo8:00 p. m.El Salvador6
Viernes Santo8:30 p. m.David y Betsabé7
Viernes Santo9:30 p. m.Salomón1
Sábado Santo8:45 a. m.Cleopatra7
Sábado Santo11:00 a. m.Esther1
Sábado Santo12:30 p. m.David vs. Goliat1
Sábado Santo1:00 p. m.Sansón y Dalila7
Sábado Santo2:00 p. m.Fray Escoba1
Sábado Santo3:00 p. m.Los diez mandamientos7
Sábado Santo4:00 p. m.Quo Vadis1
Sábado Santo5:00 p. m.No tengan miedo, Juan Pablo II1
Sábado Santo6:30 p. m.Escarlata y negro1
Sábado Santo8:00 p. m.Quo Vadis7
Sábado Santo8:00 p. m.Barrabás6
Sábado Santo9:00 p. m.Pablo de Tarso1
Domingo de Resurrección12:00 mLa agonía y el éxtasis7
Domingo de Resurrección2:00 p. m.Giuseppe Moscati1
Domingo de Resurrección2:10 p. m.Ben-Hur7
Domingo de Resurrección4:00 p. m.Quo Vadis1
Domingo de Resurrección5:00 p. m.Fray Escoba1
Domingo de Resurrección6:30 p. m.La espina de Dios1
Domingo de Resurrección7:00 p. m.La cabaña (The Shack)7
Domingo de Resurrección9:00 p. m.Hércules regresa1
Domingo de Resurrección9:00 p. m.El rey David7
Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

