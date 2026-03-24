Guía completa: horarios y canales para ver las 40 películas que transmitirán en Semana Santa

Ya se acerca la esperada Semana Mayor y 40 películas religiosas, históricas y clásicas serán transmitidas en distintos canales nacionales a lo largo de toda la semana.
Una tradición que se mantiene
Como cada año, la televisión abierta apuesta por contenidos que evocan la fe, la historia y la reflexión, con producciones centradas en la vida de Jesús, personajes bíblicos y relatos épicos que han marcado generaciones.
Durante estos días, canales como el 1, 6, 7, 13 y 36 ofrecerán una variada cartelera que se inicia desde el Domingo de Ramos y se extiende hasta el Domingo de Resurrección, permitiendo a las familias organizar su tiempo y elegir qué ver según sus preferencias.
Entre las películas más destacadas se encuentran Jesús de Nazaret, Ben-Hur, Los diez mandamientos y Quo Vadis, esta última una de las más repetidas en la programación.
Además, se incluyen producciones menos conocidas, pero igualmente significativas, que abordan historias del Antiguo y Nuevo Testamento, así como relatos inspirados en figuras religiosas.
A continuación, el detalle completo con horarios, canales, películas y días:
Programación completa de películas de Semana Santa
|Día
|Hora
|Película
|Canal
|Domingo de Ramos
|12:00 m
|La vida de Jesús
|13
|Domingo de Ramos
|11:00 a. m.
|Esther y el rey
|36
|Domingo de Ramos
|6:00 p. m.
|El evangelio de Marcos
|36
|Lunes Santo
|1:00 p. m.
|Esther la reina de Persia
|36
|Lunes Santo
|2:30 p. m.
|Saúl el viaje a Damasco
|36
|Lunes Santo
|4:00 p. m.
|Los milagros de Jesús
|36
|Lunes Santo
|7:00 p. m.
|Jesús el evangelio según San Juan
|36
|Lunes Santo
|10:00 p. m.
|Apocalipsis la revelación
|36
|Lunes Santo
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Martes Santo
|1:00 p. m.
|Tomás
|36
|Martes Santo
|2:30 p. m.
|David y Goliat
|36
|Martes Santo
|4:00 p. m.
|María Magdalena
|36
|Martes Santo
|7:00 p. m.
|José los sueños del faraón
|36
|Martes Santo
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Miércoles Santo
|1:00 p. m.
|Jeremías
|36
|Miércoles Santo
|2:30 p. m.
|Juan apóstol
|36
|Miércoles Santo
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Miércoles Santo
|7:00 p. m.
|Pablo el último apóstol
|36
|Miércoles Santo
|8:30 p. m.
|David
|36
|Jueves Santo
|6:25 a. m.
|Esther y el rey
|7
|Jueves Santo
|7:50 a. m.
|San Francisco de Asís
|7
|Jueves Santo
|9:45 a. m.
|La Biblia, en el principio
|7
|Jueves Santo
|12:45 p. m.
|Jesús de Nazaret
|7
|Jueves Santo
|12:00 m
|Marcelino pan y vino
|1
|Jueves Santo
|2:00 p. m.
|Escarlata y negro
|1
|Jueves Santo
|3:00 p. m.
|La vida pública de Jesús
|6
|Jueves Santo
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Jueves Santo
|6:15 p. m.
|El Evangelio según San Lucas
|6
|Jueves Santo
|7:30 p. m.
|El Egipcio
|7
|Jueves Santo
|8:00 p. m.
|Marcelino pan y vino
|1
|Jueves Santo
|10:00 p. m.
|Adán y Eva
|6
|Jueves Santo
|11:00 p. m.
|Sansón y Dalila
|1
|Viernes Santo
|6:00 a. m.
|El Evangelio según San Juan
|6
|Viernes Santo
|7:50 a. m.
|Hermano sol, hermana luna
|7
|Viernes Santo
|12:00 m
|Marcelino pan y vino
|1
|Viernes Santo
|2:00 p. m.
|Jesús
|1
|Viernes Santo
|3:30 p. m.
|El manto sagrado
|7
|Viernes Santo
|4:30 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Viernes Santo
|5:30 p. m.
|José y sus hermanos
|1
|Viernes Santo
|6:15 p. m.
|Pablo, apóstol de Cristo
|6
|Viernes Santo
|6:30 p. m.
|Demetrio el gladiador
|7
|Viernes Santo
|7:30 p. m.
|Espina de Dios
|1
|Viernes Santo
|8:00 p. m.
|El Salvador
|6
|Viernes Santo
|8:30 p. m.
|David y Betsabé
|7
|Viernes Santo
|9:30 p. m.
|Salomón
|1
|Sábado Santo
|8:45 a. m.
|Cleopatra
|7
|Sábado Santo
|11:00 a. m.
|Esther
|1
|Sábado Santo
|12:30 p. m.
|David vs. Goliat
|1
|Sábado Santo
|1:00 p. m.
|Sansón y Dalila
|7
|Sábado Santo
|2:00 p. m.
|Fray Escoba
|1
|Sábado Santo
|3:00 p. m.
|Los diez mandamientos
|7
|Sábado Santo
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Sábado Santo
|5:00 p. m.
|No tengan miedo, Juan Pablo II
|1
|Sábado Santo
|6:30 p. m.
|Escarlata y negro
|1
|Sábado Santo
|8:00 p. m.
|Quo Vadis
|7
|Sábado Santo
|8:00 p. m.
|Barrabás
|6
|Sábado Santo
|9:00 p. m.
|Pablo de Tarso
|1
|Domingo de Resurrección
|12:00 m
|La agonía y el éxtasis
|7
|Domingo de Resurrección
|2:00 p. m.
|Giuseppe Moscati
|1
|Domingo de Resurrección
|2:10 p. m.
|Ben-Hur
|7
|Domingo de Resurrección
|4:00 p. m.
|Quo Vadis
|1
|Domingo de Resurrección
|5:00 p. m.
|Fray Escoba
|1
|Domingo de Resurrección
|6:30 p. m.
|La espina de Dios
|1
|Domingo de Resurrección
|7:00 p. m.
|La cabaña (The Shack)
|7
|Domingo de Resurrección
|9:00 p. m.
|Hércules regresa
|1
|Domingo de Resurrección
|9:00 p. m.
|El rey David
|7