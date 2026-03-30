Dibujó el rostro de Jesús a los 8 años asegurando que Dios la inspiró, La Teja habló con ella y nos dijo cosas muy lindas

La historia de Akiane Kramarik parece sacada de una película, pero es totalmente real.

Nació el 9 de julio de 1994 en Estados Unidos y, sin haber recibido formación artística formal, empezó a dibujar y pintar desde los 4 años, allá por 1998.

Lo que más llamó la atención no fue solo su talento, sino que ella misma decía que sus obras venían de visiones y sueños muy claros de Dios.

Akiane Kramarik tenía 8 años cuando pinto su mundialmente famoso rostro de Jesús. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

En una familia, donde sus padres eran ateos, aquello no solo sorprendió… sino que terminó cambiando su forma de ver la vida.

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El momento que la hizo mundialmente conocida llegó en 2002, cuando con apenas 8 años pintó el famoso retrato de Jesús conocido como Prince of Peace (Príncipe de paz).

Según ha contado Akiane, llevaba años viendo ese rostro en sueños hasta que un día lo pintó y la obra se volvió viral, recorrió el mundo y puso a la pequeña Akiane en programas de televisión y titulares internacionales.

Pero la historia dio un giro digno de novela. En 2003, la pintura original fue vendida sin el consentimiento adecuado de su familia y, poco después, quedó prácticamente desaparecida del radar público durante años.

Akiane asegura que el mismo Dios la inspiró para hacer el rostro de Jesús. Así le quedó el cuadro pintado en el 2002. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

Pasó de mano en mano en colecciones privadas, sin que Akiane pudiera recuperarla ni siquiera verla. Fue uno de los momentos más dolorosos en su carrera, ya que se trataba de una de sus obras más personales y significativas.

No fue sino hasta 2019 cuando el cuadro reapareció oficialmente y fue vendido en una subasta privada por una suma cercana a los $850.000 dólares (unos 425 millones de colones), marcando su regreso al mundo del arte con más fuerza que nunca.

Hoy, la historia de Akiane no solo es la de una niña prodigio, sino la de una artista que, contra todo pronóstico, convirtió sus visiones en una obra que sigue generando fe, incredulidad y asombro en todo el mundo.

Así de pequeñita estaba cuando pintó "El príncipe de la paz". Era una niña que aseguraba ver a Dios en sueños. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

El cielo existe

La historia de Akiane tuvo vivió otro capítulo de conocimiento mundial aún más impactante años después, cuando su famosa pintura del rostro de Jesús se conectó con el caso de Colton Burpo.

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Ese niño estadounidense, nacido el 19 de mayo de 1999, por un accidente tuvo una experiencia cercana con la muerte en 2003, cuando tenía apenas 4 años, de hecho, se dice que murió unos segundos.

Durante ese episodio, dijo haber visto a Jesús, pero no fue sino hasta años después que, al observar distintas imágenes, identificó el rostro pintado por Akiane como el que él había visto en el cielo, a pesar de que nunca habían tenido contacto.

Akiane hoy día, en el 2026, tiene 31 años y sigue pintando. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

Ese inesperado cruce de historias se hizo mundialmente famoso con un libro publicado en 2010 y, sobre todo, con la película “Heaven Is for Real” (El cielo es real), estrenada el 16 de abril de 2014.

La película llevó la experiencia de Colton a millones de personas y, además, puso nuevamente en el mapa la obra de Akiane, provocando nuevos debates, fe y curiosidad en distintas culturas.

Para muchos, la coincidencia entre ambos relatos (separados por años y sin conexión directa) sigue siendo uno de los misterios más impactantes alrededor del retrato conocido como Príncipe de Paz.

Este es otro de sus cuadros que tienen que ver con religión. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

La Teja, casualmente en estos días de Semana Santa, pudo entrevistar a Akiane y todo esto nos contó:

¿Cómo podemos explicarle a los costarricenses que usted ha pintado el rostro de Jesús?

Desde muy pequeña, mis visiones y sueños llegaban a mí con tal claridad, paz y detalle que cambiaron el rumbo de mi vida. Yo simplemente pinté lo que veía y sentía. Para mí, fue un encuentro más allá de la imaginación, más allá de la cultura y más allá de la religión. Muchos costarricenses entienden el lenguaje de la intuición y del corazón, y ese es el mismo lenguaje a través del cual se creó este retrato.

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¿Es cierto que sus pinturas son movidas por Jesús?

Parte de mi obra está inspirada en encuentros espirituales. Me mueve la compasión, la humanidad, la naturaleza, los momentos cotidianos y, a veces, incluso el silencio. Aún así, siento que todo mi trabajo está guiado por un amor superior, uno que solo puedo describir como divino.

¿Jesús la mueve a usted?

Sí, profundamente. Su existencia amplía mi comprensión del amor, el perdón y el propósito. El rostro y la presencia de la paz han sido una de las mayores inspiraciones en mi vida.

¿Cómo podemos explicarle a las personas cómo era el lugar donde usted vio a Dios?

Es casi imposible de describir porque no se parecía a nada de este mundo. Era un lugar donde los colores estaban vivos, donde el tiempo no existía y donde todo respiraba armonía y entendimiento. Se sentía como estar dentro de una luz pura, una luz que te ve completamente y aún así te abraza sin condiciones.

Este rostro de Jesús lo pintó en el 2017, cuando tenía 23 años. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

¿Cuál es el don que Jesús le dio para transmitir su mensaje?

A través del arte, la poesía y la narración puedo traducir experiencias invisibles en algo visible. Mi esperanza es ser un pequeño puente entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible.

¿Ha visto todas sus pinturas en sueños?

No todas. Algunas llegan a través de visiones, otras por medio de emociones y otras a lo largo de años de reflexión. La inspiración está viva y se manifiesta de muchas formas.

¿Puede contarme un poco más sobre “Prince of Peace”?

Durante años, un rostro borroso se me aparecía en sueños y visiones, un rostro lleno de paz, amor y unidad. Cuando tenía ocho años, un misterioso carpintero tocó nuestra puerta y, en ese momento, supe que finalmente era tiempo de pintar lo que me había sido mostrado. Prince of Peace se convirtió en el primer retrato de alguien capaz de abrir el corazón de las personas para ser lo mejor que pueden ser: un rostro capaz de transmitir amor, paz y unidad.

¿Qué significa para usted la película Heaven Is for Real?

La película presentó mi trabajo y la experiencia de Colton a muchas personas. Aunque nuestros caminos fueron diferentes, nuestras historias se cruzaron en un punto: en el rostro que él reconoció en mi pintura. Estoy agradecida de que la película ayudara a generar conversaciones sobre la fe, el amor y los misterios que llegan al corazón de tantas personas en todo el mundo.

Se casó y vive feliz con su esposo. Sigue asegurando tener una relación profunda con Dios. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

¿Es cierto que sus padres eran ateos y comenzaron a creer después de ver sus pinturas?

Sí, mis padres eran ateos y agnósticos. Cuestionaban todo. Mis experiencias, especialmente a tan corta edad, los llevaron a reconsiderar la existencia de algo más allá del mundo físico. Comenzaron a creer porque fueron testigos de mi proceso de primera mano.

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¿Todavía dona lo que gana con sus pinturas?

Sí. Dar a los demás siempre ha sido importante para mí. A lo largo de los años, mi familia y yo hemos apoyado miles de causas, especialmente relacionadas con niños, educación y necesidades humanitarias.

¿Qué estudió y a qué se dedica actualmente?

Mi vida siempre ha sido poco convencional. Fui educada en casa y soy autodidacta en arte, poesía y filosofía. Hoy me dedico a pintar a tiempo completo, escribir, crear películas y compartir mis experiencias con audiencias alrededor del mundo.

El cielo sí existe, es una película en la cual un niño que falleció 3 minutos asegura que vio el rostro de Jesús y fue el que pintó Akiane. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

¿Cómo podemos explicar esa conexión personal con Dios?

Una conexión personal con Dios no se puede enseñar por completo; es algo que experimentamos en nuestros momentos más sensibles. Para algunos, Dios aparece en la oración; para otros, en la naturaleza, las relaciones o los actos de bondad. Creo que Dios se encuentra con cada persona de la manera en que mejor entiende el amor.

¿Dios la ha inspirado a pintar animales?

Sí. Cada criatura lleva consigo una historia y un espíritu. Los animales muchas veces expresan lo que los humanos no pueden. A veces los utilizo como alegorías de la humanidad.

¿Ha logrado fundar alguna academia de arte para niños y jóvenes?

Aún no. Sigue siendo uno de mis mayores sueños: crear un lugar donde jóvenes de todos los orígenes puedan explorar su creatividad libremente, sin juicios y con una guía que los impulse. De alguna forma, a través de mis redes sociales y mi sitio web, ya he comenzado a dar los primeros pasos hacia esa visión.

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¿Cuál es su sueño con los niños y los jóvenes?

Mi sueño es ayudarlos a descubrir su propia voz: su creatividad, intuición y valentía. Los jóvenes suelen ver el mundo con una claridad extraordinaria; solo necesitan que alguien crea en ellos.

La pintura del rostro de Jesús, asegura la gente, tiene algo especial con los niños, los atrae demasiado. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

¿Ha tenido alguna educación espiritual?

No he tenido una educación espiritual formal. Mis experiencias llegaron de manera natural e inesperada. Mi comprensión ha crecido a través de encuentros personales, la reflexión y el simple acto de vivir.

¿Su poesía también está movida por Dios?

Gran parte sí. La poesía aparece cuando las palabras no son suficientes, cuando algo más profundo quiere expresarse a través de nosotros. A menudo siento que la poesía es como una biblioteca infinita en el espacio, donde puedo tomar un libro y leerlo sin esfuerzo.

¿Por qué Colton y usted están convencidos de que usted pintó el rostro de Jesús?

Porque los detalles coincidían con las visiones que ambos tuvimos por separado, con años de diferencia y sin influencia entre nosotros. No fue planeado; se alineó de una manera que se sentía más allá de la coincidencia.

La artista pinta, escribe poesía y es escultora. (Facebook de Akiane Kramarik/Cortesía)

¿Qué le dicen los ojos de Jesús en su pintura?

Sus ojos hablan de compasión, paz y una fortaleza serena. Ven todo —nuestra alegría, nuestro dolor, nuestros errores— y aun así ofrecen amor incondicional.

¿Cuál es su mensaje para Costa Rica, un país que no tiene ejército desde 1948?

Que Costa Rica continúe siendo un faro de serenidad, sabiduría y paz para las generaciones futuras, un recordatorio vivo de que la armonía es una de las mayores fortalezas del mundo.