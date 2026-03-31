Sacerdote sorprende al asegurar que dejar redes o el gym cuenta como ayuno en Semana Santa

El padre Ronny Solano Fallas, cura párroco de la iglesia La Merced de San José, director de Radio Fides y San José TV, conversó con La Teja sobre el ayuno en plena Semana Santa 2026 cuando el mundo, prácticamente, está dominado por las redes sociales.

“Ciertamente en la iglesia tenemos una expresión de comunión de todos los católicos a través de la abstinencia de comer carne en Semana Santa.

El padre Ronny explica que no solo carne se puede ayunar esta Semana Santa. (Cortesía/Cortesía)

“Eso es una norma de comunión. No significa que la carne sea mala, sino que al no comer carne realizamos un acto penitencial que conmemora el sacrificio y la muerte de Jesús”, nos explicó el padre Ronny.

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Además, aclara: “En el tema del ayuno, debemos ayunar no solo comida, sino todo aquello que, si dejamos de hacer, significa un sacrificio para nosotros, aunque eso que se deje de hacer no sea necesariamente malo.

Ayunar redes sociales

“Por ejemplo, para esta Semana Santa 2026 se puede ayunar del teléfono celular como tal. Veo que hay gente a la cual el celular le demanda muchas horas de su tiempo; le quita tiempo para estar con su familia”.

Asegura el director de Radio Fides que “se puede ayunar de las redes sociales como TikTok e Instagram y, en general, todas las redes sociales. Se puede ayunar la carrerita que hago todos los días porque todos los días tengo que salir a correr.

Dejar de usar redes sociales un día podría ser una buena forma de ayuno. (Shutterst/Shutterstock)

“También se puede ayunar, no ir al gimnasio un día. Con estos ayunos estamos fortaleciendo el músculo espiritual, la voluntad, para que cuando llegue el demonio a tentarnos, seamos fuertes en la voluntad y podamos decirle a la voz del mal: ‘No, en mi vida manda la voz del espíritu’.

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“Aclaro, el ejercicio no es malo, más bien qué dicha que hacemos ejercicio, pero cuando para mí no hacer ejercicio significa una mortificación, qué bueno que podamos aplicarlo como ayuno en Semana Santa para, como decía, fortalecer el músculo de la voluntad. No manda lo que a mí me causa placer, sino que manda la voz del espíritu”.

Incluso, el párroco de La Merced confirma que también se puede ayunar con un día de no ver Netflix.

“Hay personas que no pueden dejar un día sin ver una serie o una película en Netflix; pues bien, pueden ayunar un día de no ver ninguna plataforma de esas.

Nada de jueguitos

“Hay muchas personas que en su celular pasan horas jugando algún tipo de juego de esos que hay por montones e incluso son casi adictos a esos juegos, pues también pueden ayunar eso, no jugar con su celular durante 24 horas.

Para quienes no pueden faltar un día al gimnasio, ayunarlo 24 horas sí se puede. (Shutterstock/Shutterstock)

“Sí se puede ayunar eso que me genera un placer o un bienestar, ¿para qué? Para enseñarle a la voluntad que quien manda es la voz del espíritu. Puede que llegue el mal a querer hacerme sentir bien y no tengo voluntad para decir que no”, remarcó el padrecito.

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El padre les advierte a quienes ayunen con no ingerir alimentos que deben tener bastante precaución para evitar dejar de comer tanto tiempo que se debiliten y se desmayen. Tampoco es bueno excederse, aclaró el padre Ronny.