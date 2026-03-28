Nacional

Guardavidas profesional nos da unos consejos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte

Muchas personas irán a las playas estos días de Semana Santa, por eso estos consejos valen oro

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

En La Teja buscamos al guardavidas profesional Marvin Chen, quien trabaja en la playa de Jacó, en el cantón de Garabito, para que nos diera algunos consejos antes de que inicie la Semana Santa y esa playa, además de muchas otras del país, se llenen de turistas.

En La Teja buscamos al guardavidas profesional, Marvin Chen, quien trabaja en la playa de Jacó, cantón de Garabito, para que nos diera algunos consejos antes de que inicie la Semana Santa y esa playa, además de muchas otras del país, se llenen de turistas.
El guardavidas profesional Marvin Chen nos da consejos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. (Cortesía/Cortesía)

El profesional salvando vidas recordó que en muchas playas de Costa Rica, quienes disfrutan del mar en estos días santos, sean ticos o extranjeros, en ocasiones son atrapados por una corriente y esta situación en repetidas ocasiones, lamentablemente, termina en muerte.

LEA MÁS: Este es el poderoso mensaje de monseñor Garita desde un hogar de ancianos en San Carlos

“Le aconsejo que si lo atrapa una corriente no trate de salir de ella, no gaste sus fuerzas así, ese es mi mayor consejo como guardavidas.

Marvin Chen es un guardavidas profesional que tiene más de 20 años de experiencia en diferentes playas del mundo como las de Australia y Estados Unidos. Es le jefe de guardavidas en Jacó y nos ayudó a crear los “10 mandamientos” para que usted pueda disfrutar del mar sin ponerse en peligro
Tenga mucho cuidado esta Semana Santa si se mete al mar. (Cortesía)

“Debe mantener la calma y déjese que lo arrastre esa corriente que lo atrapó. Las corrientes nunca van a jalar hacia el fondo, eso es un mito. La corriente solo te va a arrastrar detrás de las olas”, explica el guardavidas.

Asegura que para estar a salvo lo que se puede hacer es flotar, únicamente intentar mantenerse a flote. No se debe intentar salir. Es importante levantar los brazos hacia arriba como pidiendo ayuda para que lo vean y le lleguen a ayudar. “Un guardavidas profesional va a reconocer la señal de las manos arriba”, dice Chen.

LEA MÁS: Desde Agua Blanca de Acosta sale la fe: agricultores preparan la palma que bendicen en casi mil iglesias

Previo a la Semana Santa, este rescatista, quien ha trabajado incluso internacionalmente, nos recuerda sus 10 mandamientos para disfrutar del mar sin exponerse a un lamentable suceso:

Marvin Chen es un guardavidas profesional que tiene más de 20 años de experiencia en diferentes playas del mundo como las de Australia y Estados Unidos. Es le jefe de guardavidas en Jacó y nos ayudó a crear los “10 mandamientos” para que usted pueda disfrutar del mar sin ponerse en peligro
Por favor, si toma licor no se meta al mar y tampoco lo haga de noche. (Cortesía)
  • 1- No meterse al mar después de haber tomado bebidas alcohólicas.
  • 2- No realizar rescates si no tiene ningún tipo de conocimientos.
  • 3- No meterse al mar en horas de la noche.
  • 4- Respetar las normas de seguridad que señale el oficial guardavidas de playa.
  • 5- No meterse al mar si no hay guardavidas.
  • 6- Tener los números de emergencia de la playa que visite.
  • 7- Haga sus análisis de las condiciones del tiempo, las corrientes y mareas.
Qué hacer si me atrapa una corriente en el mar
  • 8- Si no sabe nadar use un chaleco.
  • 9- No deje los niños solos y no comenta el error de, siendo solo un adulto, bañarse con varios pequeños, recuerde que las olas pueden arrebatarle de sus manos a los menores en un segundo.
  • 10- Si no sabe surfear busque una escuela de surf que le dé una clase y le enseñe.

LEA MÁS: Joven de 13 años que se confesó en la “Fiesta del perdón”: “La Semana Santa es para dedicársela a Dios”

Consejos que le pueden salvar la vida en el mar del guardavidas Marvin Chen

Don Marvin siempre está dando consejos en sus redes sociales para protegernos cuando entramos al agua, usted puede seguirlo en Facebook, Instagram y TikTok así: “Mar Chen”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
guardavidas profesionalMarvin Chenplaya de JacóSemana Santaturistas
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.