Guardavidas profesional nos da unos consejos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte

En La Teja buscamos al guardavidas profesional Marvin Chen, quien trabaja en la playa de Jacó, en el cantón de Garabito, para que nos diera algunos consejos antes de que inicie la Semana Santa y esa playa, además de muchas otras del país, se llenen de turistas.

El guardavidas profesional Marvin Chen nos da consejos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. (Cortesía/Cortesía)

El profesional salvando vidas recordó que en muchas playas de Costa Rica, quienes disfrutan del mar en estos días santos, sean ticos o extranjeros, en ocasiones son atrapados por una corriente y esta situación en repetidas ocasiones, lamentablemente, termina en muerte.

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“Le aconsejo que si lo atrapa una corriente no trate de salir de ella, no gaste sus fuerzas así, ese es mi mayor consejo como guardavidas.

Tenga mucho cuidado esta Semana Santa si se mete al mar. (Cortesía)

“Debe mantener la calma y déjese que lo arrastre esa corriente que lo atrapó. Las corrientes nunca van a jalar hacia el fondo, eso es un mito. La corriente solo te va a arrastrar detrás de las olas”, explica el guardavidas.

Asegura que para estar a salvo lo que se puede hacer es flotar, únicamente intentar mantenerse a flote. No se debe intentar salir. Es importante levantar los brazos hacia arriba como pidiendo ayuda para que lo vean y le lleguen a ayudar. “Un guardavidas profesional va a reconocer la señal de las manos arriba”, dice Chen.

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Previo a la Semana Santa, este rescatista, quien ha trabajado incluso internacionalmente, nos recuerda sus 10 mandamientos para disfrutar del mar sin exponerse a un lamentable suceso:

Por favor, si toma licor no se meta al mar y tampoco lo haga de noche. (Cortesía)

1- No meterse al mar después de haber tomado bebidas alcohólicas.

No meterse al mar después de haber tomado bebidas alcohólicas. 2- No realizar rescates si no tiene ningún tipo de conocimientos.

No realizar rescates si no tiene ningún tipo de conocimientos. 3- No meterse al mar en horas de la noche.

No meterse al mar en horas de la noche. 4- Respetar las normas de seguridad que señale el oficial guardavidas de playa.

Respetar las normas de seguridad que señale el oficial guardavidas de playa. 5- No meterse al mar si no hay guardavidas.

No meterse al mar si no hay guardavidas. 6- Tener los números de emergencia de la playa que visite.

Tener los números de emergencia de la playa que visite. 7- Haga sus análisis de las condiciones del tiempo, las corrientes y mareas.

Qué hacer si me atrapa una corriente en el mar

8- Si no sabe nadar use un chaleco.

Si no sabe nadar use un chaleco. 9- No deje los niños solos y no comenta el error de, siendo solo un adulto, bañarse con varios pequeños, recuerde que las olas pueden arrebatarle de sus manos a los menores en un segundo.

No deje los niños solos y no comenta el error de, siendo solo un adulto, bañarse con varios pequeños, recuerde que las olas pueden arrebatarle de sus manos a los menores en un segundo. 10- Si no sabe surfear busque una escuela de surf que le dé una clase y le enseñe.

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Consejos que le pueden salvar la vida en el mar del guardavidas Marvin Chen

Don Marvin siempre está dando consejos en sus redes sociales para protegernos cuando entramos al agua, usted puede seguirlo en Facebook, Instagram y TikTok así: “Mar Chen”.