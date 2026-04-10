Mientras silbaba vendiendo biscochos para ayudarle a su mamá fue descubierto y terminó componiendo el nuevo símbolo nacional

Cuenta la historia que un carajillo llamado Rafael Chávez Torres vendía biscochos para ayudarle a su mamá en la economía del hogar.

Entre los gritos de “¡biscochos, biscochos!" le gustaba silbar pedacitos de marchas marciales que aprendió en San José por allá de 1850.

Un día lo escuchó uno de los mejores músicos de la historia de Costa Rica, Manuel María Gutiérrez, porque el carajillo silbó cerquita del conocido Teatro Municipal, justo donde vivía don Manuel, quien para esa época era director de la banda de San José.

Rafael Chávez nació el barrio la Dolorosa de San José en 1843. (Cortesía/Cortesía)

Don Manuel lo llamó para ofrecerle ayuda y que así aprendiera a tocar algún instrumento. Fue así como comenzó con el gran puesto de cornetilla, o sea, el que jala los instrumentos y ayuda en todo lo que puede.

provechó el tiempo y aprendió sobre música todo lo que pudo, tanto así que tocaba varios instrumentos como el piano y el clarinete.

Llegó a ser maestro de música durante muchos años en la Escuela Nacional de Música y en el Instituto de Formación Musical de San José.

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Ese carajillo que vendía biscochos terminó convirtiéndose en uno de los grandes compositores del país y una de sus más grandes composiciones es la marcha fúnebre, “El duelo de la patria”, que es muy escuchada en las procesiones de Semana Santa y los funerales de Estado.

La doctora Ligia María Rosales Chacón, dedicó ocho años de su vida a investigar a Chávez. Su investigación produjo un libro completamente dedicado al compositor que se llama “Después de los mitos la leyenda”.

Durante esos ocho años logró confirmar que fue bautizado con el nombre de Juan Rafael Torres como el hijo natural de doña Lorenza Torres. Se le dice hijo natural al que no es reconocido por el padre.

Siendo adulto, sin saberse por qué ni cuando, él mismo quiso ser reconocido para siempre como Rafael Chávez Torres. Chávez con zeta, así lo decidió él.

Se casó con doña Ramona Quirós Marín (ella murió en 1898) con quien tuvo dos hijos: Rafael Eduardo (murió a los 2 meses de nacido) y Rafael Francisco (falleció a los 4 años y 11 meses).

Era conocido en las calles de San José como Rafael “el zonto” Chávez porque le faltaba una parte de la oreja derecha.

La doctora Ligia María Rosales dedicó 8 años a investigar la vida y obra de Rafael Chávez Torres. (Cortesía/Cortesía)

La doctora Rosales también reconoció que Chávez fue un mujeriego, pasaba endeudado, era bien bohemio y le encantaba el guaro.

Murió el 12 de mayo del 1907 a los 64 años. Su funeral fue en la Plaza de Armas de San José y su cuerpo descansa en el josefino Cementerio General.

Símbolo Nacional

Pues bien, el pasado 7 de abril del 2026, “El duelo de la patria” fue aprobada en primer debate para que sea símbolo nacional, debido a un proyecto de ley presentado por Rodrigo Arias, gracias a la iniciativa de don Francisco Bogarín, quien el jueves 5 de marzo de 2020, presentó en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, la propuesta.

Fue compuesta en 1882, luego de la muerte del general Tomás Guardia Gutiérrez, presidente de la República de Costa Rica.

Este es "El Duelo de la Patria" para los que conocen de música. (Cortesía/Cortesía)

Nació en San José

“Rafael Chávez Torres nació en La Puebla, hoy llamada La Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José; luego, emprendió su carrera artística en el Cuartel Principal y, posteriormente, se inició como instrumentista de clarín y, más tarde, de clarinete, bajo la dirección del compositor Manuel María Gutiérrez, autor del Himno Nacional de Costa Rica“, explica la Universidad de Costa Rica (UCR) en un documento de su Archivo histórico musical.

“Desde 1880, a la edad de 37 años, compuso obras de diferente género. Escribió, aproximadamente, unas treinta obras, entre las que se encuentran: mazurcas, valses, himnos y marchas.

“Algunas de las composiciones más reconocidas por su calidad musical son: El duelo de la Patria, El Calvario, El sepulcro, un Himno a Juan Santamaría, el pasodoble Marchemos a la guerra, Los valses Cristina, Carlota, Julia, Clemencia, Luis y Luisita, El 24 de setiembre, El secretario, Las mazorcas, la Colacita, Camila, Manuelita”, agrega la UCR.

La muerte de altas autoridades del gobierno, como sucedió con el general Tomás Guardia, se tocará "El Duelo de la Patria". (Cortesía/Cortesía)

Cuando la patria llore

“El duelo de la patria”, según el proyecto de ley, deberá ser tocado en todo duelo o luto nacional por la muerte de miembros de los máximos poderes del país o exmiembros de máximos poderes. Además, ante eventos graves que terminen con la vida de personas en sucesos heroicos.

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La UCR en su documento es categórica: “Se le puede ubicar como compositor costarricense sobresaliente, por la cantidad y la calidad de sus obras, creadas en una época en que apenas se iniciaba el desarrollo musical en Costa Rica.

“Se desempeñó como Director de Banda de Cartago, en 1867, y sustituyó a Manuel María Gutiérrez en la Dirección de la Banda de San José, en abril de 1872. Fue Director General de Bandas de la República, cargo que conservó hasta el día de su muerte”.

Nuestros Símbolos Nacionales

La Benemérita Imprenta Nacional de Costa Rica, oficializó un documento en junio del año pasado con 21 símbolos nacionales.

El Escudo Nacional, la Bandera de Costa Rica, la Guaria Morada, el Árbol de Guanacaste, el Yigüirro, El Himno Nacional de Costa Rica, la Carreta, el Venado Cola Blanca, la Marimba y la Antorcha.

Además, Los Crestones, el Manatí, las Esferas Indígenas Precolombinas, el Teatro Nacional, el Café, el Perezoso, el Boyeo, la Mariposa Morpho, las Mascaradas, el Colibrí y la Casa de Adobe y Bahareque.

En el puro corazón de San José nació Rafael Chavez Torres. (Cortesía/Cortesía)

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