A José María Villalta le preocupa dominio del oficialismo en importante comisión

El diputado entrante, José María Villalta, vio con preocupación la Comisión de Control de Ingreso y Gasto después de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) diera a conocer quiénes del oficialismo la integrarían.

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Stephan Brunner, exvicepresidente de la República; Nogui Acosta, exministro de Hacienda; María Isabel Camareno, imputada del caso Barrenador y exdirectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Antonio Barzuna y Gonzalo Ramírez conformarían esta comisión.

“Me preocupó, por ejemplo, que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto la quieran tener totalmente controlada por el oficialismo porque es una comisión que hace control político y fiscalización del gobierno, que históricamente la controla la oposición para tener esos contrapesos”, expresó Villalta en la Asamblea Legislativa, donde recibió una inducción a pocas semanas de su regreso al plenario.

El diputado entrante José María Villalta ve con preocupación una comisión que integrarían Nogui Acosta y Stephan Brunner. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El jefe designado de la próxima fracción frenteamplista advirtió al oficialismo que si no hay espacios de diálogo, no van a poder lograr sus objetivos.

Tuvo conversaciones con Nogui Acosta

Villalta afirmó que tuvo conversaciones con Nogui Acosta, quien será el futuro jefe de fracción de PPSO; sin embargo, comentó que está pendiente un acercamiento más profundo.

“He tenido conversaciones con don Nogui Acosta, que es el jefe de fracción, en varios espacios que nos han invitado, programas de opinión. Tenemos una conversación pendiente más profunda, pero he ido poco a poco conociendo y presentándome con los demás diputados de todas las fracciones”, indicó.

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El diputado entrante comentó que él y Acosta han encontrado coincidencia en algunos puntos; no obstante, tienen diferencias marcadas en otros.

José María Villalta comentó que tuvo algunas conversaciones con Nogui Acosta, con quien ha estado de acuerdo con algunos puntos, pero tiene diferencias claras. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Integraría tres comisiones

El frenteamplista confirmó que integraría tres comisiones en la Asamblea Legislativa.

“Me tocó la Comisión de Asuntos Jurídicos y también voy a estar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. (...) También en la Comisión de Derechos Humanos”, dijo.

Villalta señaló que se realizó una distribución para que cada uno de los diputados frenteamplistas pueda destacarse en los temas de mayor interés y en los que tiene mayor conocimiento.

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