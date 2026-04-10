Estas son las terribles condiciones en las que está una escuela de San José, ya hasta se accidentó un docente

Una escuela de San José está en terribles condiciones y la Defensoría de los Habitantes pegó el grito al cielo y al Ministerio de Educación Pública (MEP) para tomar acciones urgentes.

Los daños en infraestructura son muchos y generan riesgos; ya hasta hubo un accidente con uno de los docentes del centro educativo.

La escuela Ricardo Jiménez tiene serios daños estructurales. (Defensoría de los Habitantes)

La Defensoría realizó recientemente una inspección a la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, localizada en Barrio Carit, donde se observaron situaciones que preocupan un montón.

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“Se ha identificado que el piso de madera presenta deformaciones y flexión al tránsito de las personas, lo que genera una sensación de inestabilidad, comprometiendo la seguridad de la población estudiantil, a tal punto de que el año pasado hubo un accidente con el personal docente.

Los estudiantes y educadores corren serio peligro. (Defensoría de los Habitantes)

“También hay agrietamientos en paredes. Las ventanas en estado ruinoso, daños en cielorrasos, el sótano incumple con la ley 7.600 y al costado este de la edificación hay un socavamiento”, detalló la Defensoría.

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El MEP ya ha hecho informes al respecto

Hay informes del propio MEP, de la Comisión Nacional de Emergencias, del Ministerio de Salud, que requieren ser atendidos a la mayor brevedad posible.

Varios pisos están irregulares. (Defensoría de los Habitantes)

“Es un edificio que se encuentra catalogado como patrimonio, con una población de 1.200 estudiantes y más unos 150 funcionarios, entre personal administrativo y docente.

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“Información remitida recientemente por el MEP a la Defensoría indica que, hasta que no se cuenta con una valoración técnica integral y claridad sobre los insumos disponibles, no les es posible definir un cronograma de obras ni responsables específicos”, agregó la entidad.

La escuela es patrimonio nacional. (Defensoría de los Habitantes)

El MEP informó que, una vez concluido ese proceso, se procederá con la planificación correspondiente, tomando en cuenta la viabilidad técnica, legal y financiera que hay.

Esta inspección forma parte del seguimiento que viene dando la Defensoría a diferentes centros educativos del país que requieren de una urgente intervención del Ministerio de Educación Pública para que se garanticen condiciones dignas para la población estudiantil y para el personal que labora en estas instalaciones.