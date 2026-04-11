Plenario tendrá importante cambio por solicitud del PPSO

Los diputados entrantes tuvieron una inducción el viernes 10 de abril en la Asamblea Legislativa como parte de los preparativos del cambio de gobierno.

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En la inducción, los 43 de los 57 legisladores entrantes que asistieron recibieron una guía de cómo realizar las comisiones, así como la votación que tienen que hacer el 1 de mayo, el primer día de trabajo.

Cuando fueron al plenario, ellos se sentaron en los curules que calentarán por los próximos cuatro años. Sin embargo, un importante detalle se vio durante esta capacitación.

El oficialismo pidió un cambio en el plenario; sus diputados se sentarán lejos de la barra de prensa. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Los diputados entrantes del oficialismo, es decir, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), estarán lejos de la barra de prensa, lo cual no está permitido.

Según el Reglamento del Ceremonial Protocolar de la Asamblea Legislativa, el oficialismo debe estar a la izquierda de la mesa del Directorio, es decir, a espaldas de la barra de prensa.

“Con base en el orden de precedencia indicado, los diputados se ubicarán en las curules respetando el siguiente orden: a la izquierda de la mesa del Directorio, la fracción del Gobierno, y a la derecha se ubicará la fracción mayoritaria de oposición; en ambos casos, el jefe de la fracción encabezará. Las fracciones de oposición de minoría ocuparán las curules de izquierda a derecha, de mayor a menor, conforme el número de diputados que la conforman, iniciado siempre por el jefe de fracción”, dice el artículo 15 de dicho reglamento.

Oficialismo hizo solicitud

Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa, afirmó que la fracción oficialista solicitó el reacomodo, pues, al parecer, se sentían “cómodos” en el otro lado.

Aunque reconoció que el reglamento señala que deben estar a espaldas de la barra de prensa, Granados aseguró que dicha normativa esta desactualizada.

“Qué les digo, sí existe un reglamento, pero estamos en un proceso de cambio. Aquí lo importante es darles las condiciones a los señores diputados”, dijo.

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¿Quiénes son los diputados entrantes del PPSO?

El PPSO tendrá 31 diputados en la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030. Muchos de ellos son caras conocidas, pues fueron jerarcas durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

Por ejemplo, los exministros Anna Katharina Müller, Juan Manuel Quesada, Marta Eugenia Esquivel, Nogui Acosta, Stephan Brunner, Esmeralda Britton, Nayuribe Guadamuz, entre otros, calentarán varias sillas del plenario.

En el plenario estarán varias caras conocidas. Varios diputados entrantes del PPSO fueron jerarcas durante el gobierno de Rodrigo Chaves. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

También estarán en la Asamblea Legislativa el abogado y amigo de Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos; la secretaria del Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, Yara Jiménez; la exdirectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e imputada del caso Barrenador, María Isabel Camareno; y el influencer y pastor, Robert Barrantes, conocido como Robert Junior.

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