Futuro jefe de fracción del PLN respalda que José Miguel Villalobos quede fuera de comisión

El liberacionista Álvaro Ramírez se presentó este viernes 10 de abril para recibir una capacitación sobre el funcionamiento de la Asamblea Legislativa a tan solo unas semanas del cambio de gobierno.

LEA MÁS: Estas son las terribles condiciones en las que está una escuela de San José, ya hasta se accidentó un docente

Ramírez, quien será el nuevo jefe de fracción de Liberación Nacional, se refirió a la distribución del próximo directorio legislativo, así como las comisiones, del partido Pueblo Soberano, es decir, el oficialismo.

Aunque se había afirmado que el abogado José Miguel Villalobos iba a integrar la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la lista oficial que dio a conocer el partido confirmó que él quedó fuera.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, calificó de sensato que el abogado José Miguel Villalobos no integre la comisión de Seguridad y Narcotráfico. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El diputado entrante opinó que fue una decisión sensata dejarlo fuera de dicha comisión.

“Me parece que lo de Villalobos es una señal de sensatez (...) porque evidentemente es un conflicto de interés muy grande”, dijo.

LEA MÁS: CCSS anuncia el uso de inteligencia artificial en delicado tema que muchos creerían imposible

Aún no han decidido a quiénes postular para el directorio

Ramírez indicó que la fracción liberacionista aún está decidiendo quién competirá con Yara Jiménez, de Pueblo Soberano, para la presidencia del plenario.

“Es una decisión que vamos a tomar en la fracción en los próximos días. Ahorita estamos más enfocados en temas prioritarios legislativos y en la construcción de las propuestas que vamos a llegar a la mesa de diálogo”, comentó.

Además, el jefe de fracción del PLN afirmó que, aunque Pueblo Soberano quiera integrar el directorio de forma absoluta, su trabajo no se verá afectado.

El abogado José Miguel Villalobos quedó fuera de la comisión de Seguridad y Narcotráfico. Él había comentado que le gustaría integrarla. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“No creemos que vaya a afectar el trabajo que vamos a hacer porque lo que nos interesa es tender puentes de diálogo y construir acuerdos en busca de soluciones a los problemas de Costa Rica”, señaló.

LEA MÁS: Doloroso caso de Junieysis Merlo deja en evidencia algo muy delicado que urge corregir en el país