Próximo jefe de fracción del PLN habla del reto muy grave que enfrentarán los diputados desde el 1 de mayo

Álvaro Ramírez, diputado electo del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que a él y a los demás legisladores de la próxima administración les tocará asumir las curules en un momento de mucha incertidumbre para el país.

La guerra entre Israel e Irán podría traer serias consecuencias para la economía del país.

Uno de los factores que golpearía al país es la gestión, regulación y limitación de Irán sobre el estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético más crítico del mundo, ya que por ahí transita entre el 20% y el 30% del petróleo crudo comercializado por mar y el 19% del gas natural.

Álvaro Ramírez será el jefe de fracción del PLN (John Durán)

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), explica que el aumento en el precio de los combustibles es inminente y esto traería una cadena de aumentos en productos y servicios.

Esto obligaría a los diputados que llegarán al Congreso el próximo 1 de mayo a luchar contra una posible crisis económica.

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“Habría que ver, primero analizar, cuál es la evolución de ese conflicto, cuáles van a ser las consecuencias económicas; evidentemente combustible, esa es una, pero también hay impactos en otros sectores como, por ejemplo, el acceso a fórmulas nitrogenadas para el agro, que es un insumo agropecuario muy importante y que tiene un impacto directo en el costo del alimento.

“Entonces ese tipo de situaciones habrá que evaluarlas para ver qué acciones se pueden tomar desde la Asamblea Legislativa, que contribuyan a aliviar el impacto económico de esa crisis”, expresó.

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Álvaro Ramírez habla del reto económico que enfrentará el país por la guerra

Desintoxicar la política del odio

Ramírez habló también de que para encontrar soluciones para estos y otros problemas será necesario llegar a consensos entre bancadas que piensen diferente.

Lo primero que hay que hacer es desintoxicar la política del odio; ese discurso de odio hay que eliminarlo de la faz de la Asamblea Legislativa porque ha contaminado la negociación política y la construcción de confianza.

“Tenemos que desintoxicar el lenguaje y el discurso y la forma de dialogar para que podamos entendernos a través de un diálogo respetuoso, y que ese diálogo respetuoso sirva para tener la confianza que es la base en los acuerdos políticos”, aseguró el diputado electo.