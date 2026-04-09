Abril Gordienko habla del “castigo” que cargará en sus hombros por algo que hicieron otros diputados

Abril Gordienko, diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), habló con La Teja del enorme peso que tendrá que cargar sobre los hombros por el fuerte “castigo” que recibió su partido político, debido a acciones que cometieron algunos de los legisladores de la presente administración.

En las elecciones del 2022, los votantes le dieron al PUSC nueve diputaciones, sin embargo, para la próxima administración solo tendrán una y será la que ocupe Gordienko.

Abril Gordienko será la única diputada del PUSC en la próxima administración. (John Durán)

Expertos en política señalan que el enorme castigo de debe en gran medida a que varios diputados actuales del PUSC, parecieran haber dejado de ser opocisión y simpatizaron más de la cuenta con el oficialismo y el gobierno de Rodrigo Chaves.

El reflejo más claro de los diputados socialcristianos que se acercaron al gobierno es el de las dos votaciones del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

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Los legisladores Leslye Bojorges, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo y Melina Ajoy votaron en ambas ocasiones en contra de quitarle el fuero al mandatario.

Incluso Bojorges se separó de la agrupación política y ha celebrado el triunfo de Laura Fernández en las elecciones presidenciales.

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Abril Gordienko habla del "castigo" que recibió el PUSC

Asume la diputación con mucha seriedad

Sobre este tema Gordienko reconoce el gran golpe que recibió el PUSC en las pasadas elecciones y asegura que asumirá la curul con mucha seriedad.

“Yo me lo tomo con mucha seriedad, recibí un mandato que voy a honrar. Si bien ahora soy diputada de la República, pues llegué ahí con un partido en el cual creo, con cuyos principios yo comulgo, así que por mi parte espero honrar eso y ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en la Unidad Social Cristiana, pero sobre todo en el valor de la democracia”, aseguró.

Sobre sus prioridades como legisladora, ella citó temas importantes.

“Mis prioridades son educación, seguridad, también la justicia pronta y cumplida, es una demanda que realiza la población y bueno, nuestro plan de gobierno era muy completo. Tenemos mucho trabajo, hecho que me servirá de base, ya sea para impulsar proyectos propios, también para retomar algunos que están en la corriente legislativa y sobre todo, para ir a propiciar un diálogo respetuoso” agregó.