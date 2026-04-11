Diputados entrantes conocieron el que será su lugar de trabajo por los próximos 4 años

A casi 15 días de que inicie el nuevo periodo legislativo, los nuevos diputados madrugaron este viernes 10 de abril para recibir una importante capacitación en la Asamblea Legislativa.

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Vestidos como si fuera cualquier otro día de la Asamblea Legislativa, en traje o vestido, los diputados llegaron a las 9:00 a.m., hora a la que fueron convocados.

Primero recibieron una inducción en las salas de las comisiones. Para muchos de los diputados electos, estas salas eran conocidas, pues tuvieron que enfrentar a los cuestionamientos de los diputados del periodo 2022-2026, por ejemplo, Yara Jiménez, Anna Katharina Müller, Stephan Brunner, Nogui Acosta, entre otros.

Los diputados entrantes llegaron este viernes 10 de abril a la Asamblea Legislativa a recibir una inducción en el plenario y las comisiones legislativas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Ahora ellos se sentarán en el otro lado, es decir, en las sillas como legisladores.

Pasadas las 10:30 a.m., se dirigieron al plenario, donde se sentaron en differentes curules. En el lado izquierdo, estuvieron los representantes del oficialismo y en el lado derecho, la oposición.

Varios diputados entrantes, como José Miguel Villalobos, José Manuel Quesada y Marta Esquivel, no estuvieron presentes en la capacitación.

Dudas y una detallada guía

Como parte del ensayo, los diputados hicieron preguntas acerca de los procesos, así como el funcionamiento de las comisiones y el plenario.

Por ejemplo, la frenteamplista Vianey Mora consultó sobre un importante cambio que se va a realizar con la lista del orden de la palabra, pues antes se les entregaba un papel físico y ahora parece que todo se manejará de forma digital.

Los diputados entrantes llegaron este viernes 10 de abril a la Asamblea Legislativa a recibir una inducción en el plenario y las comisiones legislativas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Asimismo, los funcionarios de la Asamblea Legislativa les dieron una guía de cómo manejar las comisiones, así como el plenario. Por ejemplo, les dijeron cuál era el diálogo que se utiliza en las discusiones, así como el orden que deben seguir.

En el plenario, se les dio una inducción de cómo deben realizar la votación del directorio el 1 de mayo, cuando inicia el nuevo periodo legislativo. Antes de que iniciara la capacitación, varios tomaron videos y fotos, así como selfies para el recuerdo.

A cada uno se le entregaron papeles con guías de cómo utilizar los monitores de votación y qué significan el botón verde y el rojo, así como la distribución de las sillas dentro de las comisiones.

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Los legisladores entrantes se dividieron en tres diferentes salas donde recibieron una inducción sobre las comisiones.

Los diputados entrantes llegaron este viernes 10 de abril a la Asamblea Legislativa a recibir una inducción en el plenario y las comisiones legislativas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

En la primera sala estuvieron Vianey Mora, de Frente Amplio (FA); Mayuli Ortega, de Pueblo Soberano (PPSO); Nogui Acosta (PPSO); Robert Jr. (PPSO); Esmeralda Britton (PPSO); Stephan Brunner (PPSO); Yara Jiménez (PPSO); entre otros. En esta comisión presidió Ronald Campos, del Partido Liberación Nacional (PLN).

María Isabel Camareno presidió otra comisión en la que estuvo José María Villalta (FA). En esta sala también iban a estar Juan Manuel Quesada, Marta Eugenia Esquivel y José Miguel Villalobos, pero no asistieron.

En la tercera sala estuvieron Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, Álvaro Ramírez del PLN, entre otros. Anna Katharina Müller presidió este grupo.

Los diputados entrantes llegaron este viernes 10 de abril a la Asamblea Legislativa a recibir una inducción en el plenario y las comisiones legislativas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Álvaro Ramírez calificó como “sensata” una decisión del PPSO

Ramírez se refirió a la distribución del próximo directorio legislativo, así como las comisiones, del partido Pueblo Soberano, es decir, el oficialismo, en la que el abogado José Miguel Villalobos quedó fuera de la comisión de Seguridad y Narcotráfico.

El verdiblaco opinó que fue una decisión sensata dejarlo fuera de dicha comisión.

“Me parece que lo de Villalobos es una señal de sensatez (...) porque evidentemente es un conflicto de interés muy grande”, dijo.

José María Villalta vio con preocupación la Comisión de Control de Ingreso y Gasto después de que Pueblo Soberano diera a conocer quiénes del oficialismo la integrarían.

Stephan Brunner, exvicepresidente de la República; Nogui Acosta, exministro de Hacienda; María Isabel Camareno, imputada del caso Barrenador y exdirectiva de la Caja; Antonio Barzuna y Gonzalo Ramírez conformarían esta comisión.

Los diputados entrantes llegaron este viernes 10 de abril a la Asamblea Legislativa a recibir una inducción en el plenario y las comisiones legislativas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Me preocupó, por ejemplo, que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto la quieran tener totalmente controlada por el oficialismo porque es una comisión que hace control político y fiscalización del gobierno, que históricamente la controla la oposición para tener esos contrapesos”, expresó.

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Claudia Dobles priorizará estos temas

La única representante de Coalición Agenda Ciudadana comentó que tiene interés en temas como seguridad, tecnología, nombramientos y presupuesto.

“Estamos muy interesados en temas de tecnología, la disrupción y un poco cuál va a ser el debate alrededor del futuro de trabajo ante la inteligencia artificial, la automatización. El tema de nombramientos va a ser muy importante para nosotros a nivel de seguimiento, así como seguridad y, por supuesto, cómo vamos a priorizar el presupuesto”, dijo.

“La próxima administración va a tener también una estrechez fiscal alrededor del presupuesto y nosotros queremos ser muy vigilantes que ese presupuesto se priorice de manera adecuada. Creemos que sin ninguna duda, una de las prioridades tiene que ser seguridad, así como educación”, añadió.