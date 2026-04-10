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Conozca las calles que permanecerán cerradas hasta el domingo por Transitarte

La Municipalidad de San José informó el cierre de importantes calles, debido al Transitarte 2026

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Por Ingrid Hidalgo

Algunas importantes calles en San José estuvieron colapsadas este viernes 10 de abril, debido al Transitarte 2026.

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Pasadas las 8:30 a.m. se reportaron presas en las principales vías de la capital, horas antes de que iniciara el festival que llenará de color y sonido este fin de semana.

La Municipalidad de San José informó el cierre de algunas calles, las cuales se abrirán hasta el domingo 12 de abril a la 1 a.m.

  • Calle 15, frente al Tribunal Supremo de Elecciones.
  • Avenida 3, frente a la estación del Atlántico, específicamente la calle que pasa por el Parque Nacional y la Biblioteca Nacional.
  • Calle 19, barrio La California, calles alrededor del parque Morazán.
29/03/2025. Transitarte 2025. Parque Nacional. Parque España. Parque Morazán. Fotografía: Lilly Arce
A partir de este viernes 10 de abril inició Transitarte. La Municipalidad de San José anunció el cierre de algunas calles hasta el domingo. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este festival contará con la participación de 200 artistas y agrupaciones. Habrá actividades deportivas, juegos tradicionales, cine al aire libre, presentaciones teatrales, conciertos, food trucks, stands literarios, entre otros eventos.

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Traslado de parada de buses por Transitarte

Debido al Transitarte, una importante parada de bus tuvo que ser trasladada para no comprometer el evento.

La parada de buses ubicada al costado norte del Parque Nacional se trasladó al costado sur del parque, justamente al frente de la Asamblea Legislativa.

Buses, paradas y pasajeros
Debido al Transitarte, se trasladó una parada de buses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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