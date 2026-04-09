Reconocida aerolínea abre un ruta muy apetecida por los ticos en fin de año

La aerolínea canadiense Air Canada les dará a los ticos una gran oportunidad de disfrutar la Navidad o fin de año en una famosa ciudad del país norteamericano.

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Se trata de Vancouver, ubicada en la provincia de Columbia Británica, al oeste de Canadá.

A partir del 13 de diciembre, los ticos podrán viajar a Vancouver con la aerolínea Air Canada desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, conocido como Guanacaste Aeropuerto. Esta también es una gran oportunidad para los canadienses que quieren escaparse del frío y disfrutar unos días de sol en la playa o conocer las montañas u otros sitios de Costa Rica.

Air Canada operará la ruta Vancouver-Guanacaste entre diciembre de 2026 y abril de 2027. (PETER POWER/AFP)

La ruta Vancouver-Guanacaste estará disponible hasta el 12 de abril de 2027.

“Celebramos la ampliación de operaciones de Air Canada con los nuevos vuelos desde Vancouver, una ruta que fortalece nuestra conectividad con el mercado canadiense y responde a la creciente demanda por el destino Guanacaste. Actualmente 26% de los turistas internacionales que visitan Guanacaste son canadienses; esto es un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2025″, dijo César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

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¿Cuáles días cubrirán esta ruta?

La aerolínea Air Canada realizará vuelos desde Vancouver los lunes y jueves.

Los vuelos provenientes desde la ciudad de Columbia Británica llegarán al país a las 7:35 a.m. en una aeronave Boeing 737 MAX 8.

Actualmente, se están realizando vuelos desde Vancouver con la aerolínea WestJet. Esta operación finalizará el 24 de abril de este año.

Los ticos tendrán la oportunidad de visitar Vancouver en fin de año con la aerolínea Air Canada desde Guanacaste. Esta operación también abre la posibilidad para que más canadienses visiten Costa Rica. (Sergio Morales/Sergio Morales)

Desde Guanacaste Aeropuerto se realizan vuelos hacia otras ciudades canadienses como Toronto, Calgary, Montreal, Ottawa y Winnipeg.

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