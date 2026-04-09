¿Una plaga de Moisés o no? Fuimos al río María Aguilar y esto fue lo que encontramos

Escuchamos y vimos el rumor de que el río María Aguilar se había tornado rojo justamente unos días de que finalizara la Semana Santa. Por eso, La Teja fue a uno de los puntos, en Zapote, para ver con nuestros propios ojos si era cierto.

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Un video que se publicó en redes sociales sorprendió a los usuarios con el río totalmente rojo, como la plaga de Moisés en el río Nilo.

Sin embargo, cuando llegamos al sitio, el color del río María Aguilar se veía normal, es decir, no notamos ningún indicio de que había cambiado de color.

río María Aguilar

Incluso, les preguntamos a varios vecinos, así como personas que asisten a un parque que se encuentra al lado del río, si habían visto o escuchado de que el María Aguilar se había tornado de rojo.

Todos los vecinos -con los que conversamos- nos comentaron que no, que no habían visto ni escuchado que el río había cambiado de color. De hecho, una mujer, quien sacó a su mascota a disfrutar un rato en el parque, contó que ella y otros vecinos, quienes viven justo al lado del río, cuentan con un chat y nadie había dado la alerta.

La Teja fue a uno de los puntos del río María Aguilar y el color estaba normal. No había indicio de que había cambiado de color. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Esto significa que las imágenes que fueron divulgadas en redes sociales podrían ser viejas o creadas con inteligencia artificial, esto último ha generado preocupación entre los usuarios, pues muchos pueden caer engañados con videos o fotos que parecen ser reales.

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¿Qué dice la Municipalidad de San José?

Este medio le consultó a la Municipalidad de San José sobre las supuestas imágenes que impresionaron a los usuarios en redes sociales. Las autoridades josefinas indicaron que también realizaron una inspección en el río y el resultado fue el mismo: no encontraron nada.

“Se realizó una inspección y dichas imágenes no corresponden al paso del río en nuestro cantón”, comentó.

La Teja fue a uno de los puntos del río María Aguilar y el color estaba normal. No había indicio de que había cambiado de color. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Asimismo, le preguntamos a la Municipalidad de Montes de Oca y nos indicó que el Departamento de Gestión Ambiental no tenía reportes relacionados dentro del territorio cantonal.

Enviamos una consulta también al Ministerio de Salud, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

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