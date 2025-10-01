Encuentran cuerpo en el río María Aguilar, en Hatillo 8, cerca de Circunvalación

La Cruz Roja permanece en el río María Aguilar a la altura de Hatillo 8, sobre Circunvalación desde las 3 a. m. de este miércoles 1 de octubre. Foto: Ilustrativa

El cuerpo de una persona fue hallado en el río María Aguilar, a la altura de Hatillo 8, sobre Circunvalación.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 2:59 a. m. de este miércoles 1 de octubre.

A las 6 a. m. continuaban en la escena, haciendo el levantamiento del cadáver.

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

La identidad de la persona se desconoce, en apariencia se trataría de un hombre adulto, quien al parecer tenía marcas de golpes.

Javier Chacón, de la Cruz Roja, señaló que la víctima en apariencia tenía varios días de estar en el cauce.

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

Los agentes del OIJ llegaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y enviarlo al Complejo de Ciencias Forenses para determinar la identidad.

Descartan que se trate del niño Leandro Mangas, de 5 años, quien es buscado desde hace seis días, al caer en una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

Las autoridades judiciales mantienen la búsqueda de un muchacho identificado como Kevin Kirby, de 27 años, está desaparecido desde la tarde del domingo 28 de setiembre, en los alrededores de Sabanilla de Montes de Oca.