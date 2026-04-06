Transitarte 2026: Con quiénes y dónde serán los conciertos gratuitos

Los Ajenos se presentarán este viernes 10 de abril en el Transitarte 2026. (redes/Instagram)

San José se alista para vivir tres días cargados de música con la llegada del Transitarte 2026, que este año apostará fuerte por los conciertos como uno de sus principales atractivos.

Del viernes 10 al domingo 12 de abril, la capital se llenará de ritmo con cerca de 35 presentaciones musicales que reunirán a reconocidas agrupaciones nacionales como Los Ajenos, Mal País, República Fortuna, Los Garbanzos, Sonámbulo Psicotropical y la Banda Chiqui Chiqui.

El evento contará con varias tarimas distribuidas en puntos clave de la ciudad, donde habrá conciertos para todos los gustos, desde swing y bolero hasta música urbana y electrónica, buscando atraer a públicos de distintas generaciones.

LEA MÁS: Los Ajenos perdió a uno de sus integrantes más importantes

Una de las grandes novedades será un escenario móvil, que llevará presentaciones a diferentes sectores del casco central, permitiendo que más personas disfruten de los espectáculos sin necesidad de concentrarse en un solo lugar.

Las actividades musicales se desarrollarán en espacios como el parque Nacional, parque España, parque Morazán, la plaza de la Democracia y el paseo de las Damas, convirtiendo a San José en un gran escenario al aire libre.

Como cierre de lujo, el festival tendrá un concierto internacional en el parque metropolitano La Sabana, cuyo artista será anunciado próximamente, poniendo el broche de oro a un fin de semana que promete mover a miles de personas.

La Municipalidad de San José proyecta una asistencia superior a las 300 mil personas, consolidando a Transitarte como uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país