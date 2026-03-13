Músico es separado de la banda Sonámbulo por, presuntamente, contactar a menor de edad con fines sexuales

Grupo costarricense Sonámbulo Psicotropical. (redes/Facebook)

La banda costarricense Sonámbulo Psicotropical anunció este jueves una decisión bastante fuerte tras los recientes señalamientos que han surgido en redes sociales relacionados con el presunto delito de grooming y que salpica a varios creadores de contenido.

Por medio de un comunicado oficial, la agrupación informó que separó de manera inmediata al músico Rafael Vargas de todas las actividades relacionadas con el grupo, mientras se aclaran los hechos.

El mensaje fue publicado en sus redes sociales la tarde de este 12 de marzo, donde dejaron claro que la decisión responde a los valores que han defendido durante su trayectoria musical.

“En Sonámbulo mantenemos una política de cero tolerancia ante cualquier forma de acoso, violencia o conducta que vulnere la integridad de las personas. Creemos firmemente en la creación de espacios seguros dentro y fuera de la industria musical”, señalaron.

El grupo costarricense Sonámbulo Psicotropical publicó este comunicado luego de saber la denuncia que circuló en contra de uno de sus músicos. (redes/Facebook)

Noticia los tomó de sorpresa

La agrupación también aseguró que recibió con sorpresa y preocupación la información que ha estado circulando en redes sociales en las últimas horas.

“No podemos ser indiferentes ante la gravedad de lo expuesto”, agregaron en el comunicado.

Debido a esa situación, los integrantes del grupo decidieron apartar a Vargas mientras se aclara lo sucedido.

Esta es la denuncia que circula en contra del músico de Sonámbulo Psicotropical. (redes/Facebook)

Según una publicación que circula en la página Mujeres alerta CR, el músico de 41 años habría contactado a una menor de octavo año de colegio, de 14 años, con presuntos fines de acoso sexual.

Este caso se da en medio de una serie de denuncias presentadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ante la Fiscalía contra varios creadores de contenido por el presunto delito de grooming, una práctica en la que una persona adulta busca ganarse la confianza de menores de edad a través de internet o redes sociales con fines de manipulación sexual.

Por ahora, la agrupación reiteró que su compromiso continúa siendo con la música y con el respeto hacia su comunidad de seguidores, mientras la situación sigue generando reacciones en el ámbito artístico y en redes sociales.