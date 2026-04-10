Ministerio de Salud confirma tercer caso de chikungunya, estos son los detalles

El Ministerio de Salud confirmó este viernes la detección del tercer caso positivo de chikungunya en el país durante el 2026, según los resultados del laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La muestra fue remitida al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) para su respectiva confirmación.

Ministerio de Salud confirma tercer de chikungunya. (Shutterstock)

Se trata de un hombre de 45 años, vecino de Guanacaste, de nacionalidad extranjera, quien no presenta complicaciones de salud.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el paciente ingresó al país dentro del periodo de incubación, por lo que se trataría de un caso importado.

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Detalles de la enfermedad

La fiebre chikungunya es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos.

En Costa Rica no se registraba circulación activa de este virus desde el año 2017; no obstante, en lo que va del 2026 ya se han reportado dos casos previos en Esparza.

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Se trata de un caso registrado en Guanacaste. (Ministerio de Salud)

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

- Fiebre alta (mayor a 39 °C)

- Dolor e inflamación en las articulaciones

- Dolor de cabeza

- Náuseas y malestar general

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y continúa coordinando acciones para el control del mosquito, con el objetivo de proteger a la población y prevenir la propagación de la enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones graves son poco frecuentes, pero los casos graves atípicos pueden causar síntomas a largo plazo e incluso la muerte, especialmente en personas mayores y en niños menores de un año.

Las autoridades piden a la población tomar medidas de prevención. (Shutterstock)

Se recomienda usar repelente contra mosquitos, vestir ropa de manga larga y utilizar mosquiteros. Eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada, y acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de síntomas.

No existe vacuna ni tratamiento antiviral para el chikungunya. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas.