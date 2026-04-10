CCSS confirma atraso en proyecto del nuevo hospital de Cartago, ¿qué pasó?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el proyecto del nuevo hospital de Cartago se atrasará alrededor de un mes.

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Resulta que la etapa de diseño debía finalizar a finales de marzo después de que se girara la orden de inicio del proyecto en octubre del año pasado. Sin embargo, el anteproyecto no estaba listo y la Caja tuvo que actualizarlo.

Este medio consultó a la CCSS hace un mes sobre el estado del proyecto y dicha institución indicó que se encontraba en la etapa de diseño, en la que el contratista debía revisar el anteproyecto y desarrollar estudios técnicos de detalle para luego avanzar con la elaboración de los planes constructivos.

La CCSS confirmó atraso de un mes en el proyecto del nuevo hospital de Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fue elaborado en el año 2021, por lo que, debido al tiempo transcurrido, ha sido necesario actualizarlo para ajustarlo a la normativa vigente del Ministerio de Salud, del Cuerpo de Bomberos y a las disposiciones técnicas de la CCSS”, indicó Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnologías de la Caja.

Se tuvieron que hacer mejoras tecnológicas y funcionales, así como de seguridad física.

Debido a esto, Granados afirmó en la sesión de junta directiva que se realizó este jueves que habrá un retraso en el cronograma.

Miles de observaciones

El gerente de Infraestructura comentó en la sesión que entre marzo, tras la firma del contrato con la empresa Van der Laat Jiménez, y octubre cuando se dio la orden de inicio, se recibieron 1.223 observaciones al anteproyecto.

Dicho oficio llegó en julio cuando la adjudicación ya estaba en firme.

“Al momento de la orden de inicio, el 3 de octubre, todavía estaban pendientes de resolver siete acuerdos que correspondían a algunos aspectos más completos”, dijo.

Los cambios al anteproyecto debían ser enviados al hospital para validación, así como a la Gerencia Médica que no aceptó el ajuste que se hizo en la cantidad de consultorios.

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Se logró completar todos los cambios hasta finales de noviembre y se entregó el anteproyecto a la empresa encargada en diciembre.

Hasta febrero de este 2026 se entregó el programa funcional ajustado que la constructora Van der Laat Jiménez necesitaba.

El nuevo hospital de Cartago se construirá en un terreno en El Guarco. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Obras iniciarían a finales de 2026 o principios de 2027

La construcción del nuevo hospital de Cartago iniciaría a finales de este año o a inicios de 2027.

Este proyecto tiene una inversión de $398 millones, de los cuales $4 millones son para trabajos de contingencia.

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