Atención usuarios de la ruta 32: anuncian cierres por un mes

Si usted transita diariamente por la carretera Braulio Carrillo, conocida como la ruta 32, esta información le será de gran ayuda para evitar contratiempos y el estrés que suelen generar los cierres en esta importante carretera que comunica a San José con el Caribe.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a partir de este lunes 13 de abril se realizarán cierres programados debido al inicio de los trabajos de demarcación horizontal de la carretera.

Se estima que las labores tendrán una duración aproximada de 30 días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Según las autoridades, se aplicará un cierre total en el tramo comprendido desde el túnel Zurquí hasta el río Sucio, mientras que, una vez finalizadas las labores en ese sector, se implementará un cierre parcial entre el túnel Zurquí y el peaje.

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) detalló que las obras serán de lunes a domingo, entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m.

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Cierres serán de hasta cinco horas diarias en la ruta 32. Foto: MOPT (MOPT/Cortesía)

De acuerdo con el MOPT, estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, especialmente durante la época lluviosa y ante condiciones climáticas adversas que suelen afectar la visibilidad en esta ruta.

¿Qué trabajos se realizarán?

Demarcación horizontal de la vía.

de la vía. Pintura de líneas centrales y laterales .

. Colocación de señalización vial .

. Instalación de captaluces para mejorar la visibilidad nocturna.

para mejorar la visibilidad nocturna. Colocación de postes abatibles flexibles para delimitar y canalizar el tránsito.

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Se les recomienda a los usuarios utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del MOPT y CONAVI.

El CONAVI indicó que la inversión destinada a estos trabajos asciende a ¢395 millones.