Llegó el momento que muchos trabajadores esperaban para solicitar el FCL

Llegó el momento que muchos trabajadores estaban esperando para solicitar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Al finalizar marzo, es decir, en plena Semana Santa, se cumplió un nuevo quinquenio desde la primera vez que se entregó el FCL, en el 2001. Eso quiere decir que se podría dar un retiro masivo de esa plata.

El FCL es un ahorro laboral que los patronos aportan a los trabajadores y se entrega cada cinco años.

Ya se cumplió un nuevo quinquenio para el retiro del FCL. (Creada con IA)

Ahora bien, hay que tener claro que no todas las personas pueden solicitar el FCL, pues hay que cumplir ciertas condiciones:

- Laborar ininterrumpidamente con el mismo patrono durante cinco años (es decir, puede retirarlo cada vez que se cumpla cinco años de labores continuas).

- Terminar la relación laboral, ya sea por renuncia, despido, pensión o jubilación.

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- Por la reducción de la jornada laboral o por suspensión del contrato laboral.

- Si el afiliado a la OPC fallece, los beneficiarios pueden obtener el dinero.

¿Cómo se tramita?

Para retirar el FCL (por renuncia o despido, quinquenio, pensión o jubilación), debe comunicarse con su operadora de pensiones para ponerse de acuerdo.

Ahí le van a pedir un documento de identificación vigente y en buen estado; indicar su número de seguro social (si es extranjero, el DIMEX); y el comprobante de su número de cuenta cliente o IBAN en colones.

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Revise si usted califica para solicitar el FCL. (Canva)

Además, tiene que presentar documentos, según la razón del retiro:

- Por renuncia o despido: Documento emitido por el patrono en el que indique la fecha en la que dejó de trabajar y debe estar sellado, firmado y con membrete. Si usted renunció, puede presentar la carta de renuncia mientras se encuentre sellada y firmada por algún representante de la empresa.

- Por quinquenio: Documento emitido por el patrono en el cual indique la fecha de ingreso a la compañía.

- Por pensión o jubilación: Certificado de pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o del Régimen Básico al que pertenece. Además, en caso de que tenga aportes recientes con alguna empresa, es necesario presentar una carta del patrono que indique que se terminó la relación laboral.

Normalmente, el trámite del depósito de la plata tarda unos 15 días.