Una beca le abrió las puertas a la universidad a Julio; sin ella no podría estudiar

Julio Jiménez, de 21 años, es uno de los muchos jóvenes que cuentan con una beca para estudiar una carrera universitaria en una institución pública. Gracias a esta oportunidad, puede adquirir conocimientos para generar proyectos que aporten a su comunidad, pues proviene del territorio indígena ngäbe bugle de Coto Brus.

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Sin esta beca, él no podría costear la universidad, así como otros estudiantes de escasos recursos o de comunidades vulnerables.

Si las universidades públicas no reciben el suficiente presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), muchos de sus programas, entre ellos, el de las becas, se verían afectados.

Julio Jiménez es uno de los miles de estudiantes que pueden estudiar una carrera gracias a una beca socioeconómica. (Cortesía)

Los programas de becas y otros servicios corren riesgo debido a que el gobierno de la República presentó una propuesta en la mesa de negociación del FEES para mantener el presupuesto del 2025, es decir, 593.484 millones de colones. Esto significa que no habrá un aumento, algo que las universidades públicas rechazaron.

Hace aproximadamente dos años, Julio inició sus estudios en la Universidad Nacional (UNA) en Pérez Zeledón con apoyo socioeconómico. Actualmente, cuenta con la beca por condición socioeconómica categoría 5, que implica la exoneración del 100% de la matrícula.

Desde entonces, estudia la carrera Gestión Empresarial de Turismo Sostenible. En un principio quiso estudiar Administración, pero decidió seguir su mayor sueño, el querer aportarle a su comunidad.

“Es una oportunidad para mí porque yo no podría jamás costearme la carrera solito ni con la plata de mis papás. Mi carrera tiene giras, trabajos de campo, materiales y todo eso lo gestiona la U. Tal vez no nos los da en sí, pero nos ayuda a conseguirlo”, comentó el joven.

Julio contó que temía que no le iban a dar beca este año, pero cuando la U se la dio, sintió un alivio.

Sin embargo, existe la posibilidad de que se la bajen de categoría, es decir, menos acceso a algunos beneficios, o quitársela del todo.

Si eso pasara, el joven tendría que buscar trabajo para pagar la diferencia.

“Me costó mucho entrar a la universidad. Una vez que entré fue como un portón que se me abrió. Me dije que no voy a salirme de aquí, tanto que me costó, así tenga que llevar cursos de verano o repetir algún curso. Cada año con beca lo veo como una oportunidad más, es esa esperanza de que sí podemos”, expresó Julio.

Más de 53 mil estudiantes recibieron beca en 2025

El año pasado un total de 53.802 estudiantes de pegrado y grado recibieron becas socioeconómicas en las cinco universidades públicas.

De esta cifra, 43.316 jóvenes obtuvieron beca completa, es decir, la exoneración del 100% de la matrícula, así como beneficios complementarios.

Por otra parte, un total de 10.486 tuvieron acceso a becas parciales o diferentes apoyos socioeconómicos.

En el caso de la UNA, 8.779 estudiantes recibieron apoyo socioeconómico en 2025, en su mayoría (8.127 jóvenes) obtuvo la beca de categoría 5, como Julio.

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Consultamos al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y a la Universidad de Costa Rica (UCR) los datos de las becas que fueron otorgadas en 2025, pero seguimos a la espera de la información.

Más de 53 mil estudiantes recibieron beca socioeconómica en 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La UNA explicó que, debido a que aún se están llevando a cabo proceso de valoración de las solicitudes para las becas y la aplicación del beneficio de exoneración del primer ciclo que se realiza en mayo, no puede brindar datos actuales.

¿Cómo afecta el estancamiento del presupuesto para el FEES?

Después de que el gobierno propusiera que el presupuesto para el FEES no aumentara para el próximo año, las universidades públicas, entre ellas, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la UNA rechazaron la idea.

El TEC indicó que el estancamiento del presupuesto amenaza la cobertura e impacta la educación superior. En el caso de esta institución, la propuesta del gobierno puede comprometer su capacidad para ampliar su cobertura regional e impulsar proyectos de investigación.

Jorge Herrera, rector de la UNA y presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), explicó que si no hay un aumento, no se podría ampliar la cobertura para las becas ni reducir los tiempos de graduación.

El estancamiento del presupuesto para el FEES limitaría a las universidades públicas ampliar su cobertura para las becas, así como continuar impulsando investigaciones. CONARE señaló que no se podrán reducir los tiempos de graduación si no hay aumento financiero. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

De hecho, esto último fue uno de los cuestionamientos que hizo el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien es uno de los representantes del gobierno en la negociación del FEES. Él pidió que se redujeran los tiempos de graduación.

“Necesitamos ser eficientes con el uso de recursos, no es posible que una carrera universitaria dure cinco, seis o siete años para que el estudiante se gradúe, eso tiene un costo de oportunidad muy alto“, dijo el jerarca.

El FEES permite a las universidades sostener funciones como la investigación, la formación académica y la innovación tecnológica en beneficio de la sociedad.

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