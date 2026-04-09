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“El duelo de la Patria”, esta es la marcha fúnebre que se convertirá en nuevo Símbolo Nacional

El pasado 7 de abril se aprobó en primer debate que “El duelo de la Patria” sea Símbolo Nacional

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Por Eduardo Vega

El pasado 7 de abril del 2026, “El duelo de la patria”, del compositor costarricense Rafael Chavez Torres, fue aprobada en primer debate para que sea símbolo nacional, debido a un proyecto de ley presentado por Rodrigo Arias.

Ese proyecto logra el respaldo de Arias gracias a la iniciativa de don Francisco Bogarín quien el jueves 5 de marzo de 2020, presentó en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, la propuesta.

Rafael Chaves Torres nació en la Puebla, hoy llamada la Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José. Compuso la marcha fúnebre "El duelo de la patria".
Rafael Chaves Torres nació en la Puebla, hoy llamada la Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José. Compuso la marcha fúnebre "El duelo de la patria". (Cortesía/Cortesía)

Fue compuesta en 1882, luego de la muerte del general Tomás Guardia Gutiérrez, presidente de la República de Costa Rica.

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“Rafael Chavez Torres nació en la Puebla, hoy llamada la Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José.

“Luego, emprendió su carrera artística en el Cuartel Principal y, posteriormente, se inició como instrumentista de clarín y, más tarde, de clarinete, bajo la dirección del compositor Manuel María Gutiérrez, autor del Himno Nacional de Costa Rica“, explica la Universidad de Costa Rica (UCR) en un documento de su Archivo histórico musical.

“El duelo de la patria”, según el proyecto de ley, deberá ser tocado en todo duelo o luto nacional por la muerte de miembros de los máximos poderes del país o exmiembros de máximos poderes. Además, ante eventos graves que terminen con la vida de personas en sucesos heroicos.

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Rafael Chaves Torres nació en la Puebla, hoy llamada la Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José. Compuso la marcha fúnebre "El duelo de la patria".
Rafael Chaves Torres nació en la Puebla, hoy llamada la Dolorosa, en San José, un 8 de febrero de 1843. Empezó sus estudios musicales, desde niño, con la banda Militar de San José. Compuso la marcha fúnebre "El duelo de la patria". (Cortesía/Cortesía)

La Benemérita Imprenta Nacional de Costa Rica, oficializó un documento en junio del año pasado con 21 símbolos nacionales.

El Escudo Nacional, la Bandera de Costa Rica, la Guaria Morada, el Árbol de Guanacaste, el Yigüirro, El Himno Nacional de Costa Rica, la Carreta, el Venado Cola Blanca, la Marimba y la Antorcha.

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Además, Los Crestones, el Manatí, las Esferas Indígenas Precolombinas, el Teatro Nacional, el Café, el Perezoso, el Boyeo, la Mariposa Morpho, las Mascaradas, el Colibrí y la Casa de Adobe y Bahareque

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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