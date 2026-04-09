Esto pagarán en peajes los vecinos de Cartago según proyecto del MOPT

Los cartagineses que viajan en carro todos los días desde la provincia brumosa hacia San José tendrían que sacar de sus bolsillos casi 40 mil colones mensuales más como parte del nuevo proyecto vial que prevé realizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

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El proyecto que iniciaría el MOPT a partir del próximo año implica varios cambios, no solo la ampliación de la carretera Florencio del Castillo, sino también la colocación de un viaducto y otra estación de peaje, que significaría un gran gasto para los conductores que viajan de Cartago a San José.

Actualmente, hay una estación de peaje ubicada en Tres Ríos de La Unión, al frente del Terramall. Sin embargo, las autoridades piensan en colocar otra a la entrada del viaducto y aumentaría el costo del peaje de ¢75 a $2 (¢934 con el tipo de cambio actual).

Un proyecto del MOPT contempla colocar otra estación de peaje, entre la rotonda de Hacienda Vieja y la rotonda de las Garantías Sociales, lo que implicaría más gasto de dinero para los cartagineses que viajan a San José. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se propuso que los usuarios paguen alrededor de $2 en un viaje de ida y otros $2 de vuelta en dos estaciones, es decir, un total de $4. Según el tipo de cambio actual, tendrían que pagar 1.832 colones en total.

Esto significa que una persona que viaja de lunes a viernes a San Jose pagaría ¢37.360 al mes.

Pero eso no es todo, para usar el viaducto habría que pagar otro peaje. Según el documento del Consejo Nacional de Concesiones estaría ubicado entre Multiplaza y Hacienda Vieja y cobraría igual $2 ida y otros $2 a la vuelta.

O sea que si usted decide irse por ahí para ahorrar tiempo terminaría pagando ¢3736 diarios y ¢74.720 al mes.

Estos montos no serían definitivos aún.

Pagaría si vale la pena

Catalina Arrieta, vecina de Cartago, es una de las personas que se vería afectada por este cambio, pues viaja desde la provincia brumosa a San José cuatro días a la semana.

Ella comentó que sería un golpe al bolsillo, especialmente para aquellas personas que tienen que pagar el alquiler de la casa, la alimentación y otros gastos.

Sin embargo, en su caso, estaría dispuesta a pagarlo si es que este proyecto reduce el tiempo de traslado entre Cartago y San José.

“Si eso me generara una disminución en tiempo de traslado significativo, yo encantada lo pago. No como con el tema de Circunvalación Norte, que todo el mundo dijo que iba a ser un éxito, pero realmente no significó disminución en el tiempo”, dijo.

Pasajes de bus no aumentarían por peajes

Este cambio no afectaría a los usuarios de bus, pues le consultamos a Lumaca si contempla el aumento de la tarifa por la colocación del nuevo peaje.

“La empresa Auto Transportes Lumaca no está contemplando en solicitar un aumento por el tema del peaje”, dijo Manuel Leitón, gerente general de Lumaca.

Sin embargo, esta empresa autobusera tiene una gestión en trámite en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para aumentar la tarifa a 805 colones por la demanda.

Los cartagineses que viajan a San José todos los días tendrían que pagar más de 100 mil colones en peajes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El proyecto

El proyecto contempla la construcción de un carril adicional en cada sentido de la carretera Florencio del Castillo. En total, quedarían a tres carriles por sentido entre la rotonda de Hacienda Vieja y Ochomogo.

También se harán mejoras en la vía, intercambios, bahías para autobuses y carriles de aceleración y desaceleración.

Esta iniciativa incluye la construcción de un viaducto de dos carriles por sentido entre la rotonda de Hacienda Vieja, en Curridabat, y la rotonda de las Garantías Sociales, en Circunvalación.

MOPT construiría un viaducto entre la rotonda de Hacienda Vieja y la rotonda de las Garantías Sociales, en Circunvalación. Allí se colocaría otra estación de peaje. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no descarta instalar arcos de cobro automáticos para evitar congestionamiento vial.

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El proyecto, que busca reducir el viaje a 30 minutos por sentido, tendría un costo de $614 millones; esta inversión incluye la ampliación de la carretera y el viaducto.

Si los plazos previstos se cumplen, las obras iniciarían en 2027 y podría durar aproximadamente cuatro años.

Alcalde de Cartago pide precios razonables en peajes

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, ha sido uno de los mayores críticos sobre el caos vial que se ha generado en la provincia por las obras en Taras-La Lima. Aunque él apoya el proyecto de la ampliación de la carretera, pidió que los peajes sean accesibles y razonables.

“Nos parece que ese modelo es adecuado y esperamos asimismo que el proyecto, como lo ha indicado el señor ministro, Efraín Zeledón, contemple el cuarto paso o viaducto que tenía que haberse dado entre la intersección de la Lima con el objetivo de ir hacia El Guarco, la ampliación, obviamente desde la Lima hasta El Quijongo y también el paso elevado en El Quijongo, de lo contrario tendríamos problemas en algunos años con el ingreso al nuevo hospital”, dijo.

“Lo que sí creemos fundamental e importante es que todo esto se haga contemplando peajes razonables, accesibles, porque a veces se habla de montos que significaría el peaje más elevado en el tramo más corto en el país y no puede ser que el Estado decida exonerar algunos tramos de carretera en otros lugares totalmente de cobro de peaje y a otras comunidades se les cargue con un monto más elevado que en cualquier otro peaje”, añadió.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, apoya la ampliación de la carretera Florencio del Castillo, pero pidió que los peajes sean razonables y accesibles para los usuarios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El alcalde recordó que los cartagineses aún sufren de problemas en La Lima, ya que el proyecto aún no ha concluido.

“A esta hora no tenemos fecha exacta de cuándo irá a concluir Taras-La Lima y tenemos todavía algunos tramos sin concluir que no dejan de ser importantes”, indicó.

Redondo señaló que un proyecto debidamente planificado no debería generar presas, tal y como ha ocurrido con las obras en Taras-La Lima.

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