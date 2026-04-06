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Si a usted le decomisaron la placa o el vehículo en Semana Santa, esto puede hacer para recuperarlos

Los conductores que perdieron placas o vehículos durante Semana Santa, pueden recuperarlos desde este 6 de abril, ojo los pasos a seguir

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Por Ingrid Hidalgo

Si usted se quedó sin placas o sin vehículo en Semana Santa y no pudo recuperarlos por el receso del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), a partir de este lunes 6 de abril puede hacerlo.

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Para recuperar su placa o su vehículo, debe seguir ciertos pasos. Es muy importante que usted cuente con una cita previa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que en Semana Santa los dueños de los vehículos o las placas podían hacer el trámite; sin embargo, debían esperar hasta que los funcionarios retomaran las labores.

No habrá restricción vehicular por placa entre el lunes 23 de diciembre y el viernes 3 de enero. Se vuelve a aplicar hasta el lunes 6 de enero, de acuerdo a lo que confirma el Mopt.
Las personas a quienes les decomisaron la placa o el vehículo en Semana Santa, podrán recuperarlos a partir de este lunes 6 de abril tras el receso del COSEVI por Semana Santa. (Cortesía)

Si no cuenta con una cita, puede gestionarla a través del sitio web del COSEVI.

Debe cancelar la boleta de citación con la que se retiraron las placas o el vehículo. Si cree que hubo un error, puede impugnarla a través del correo recepción-impugnaciones@csv.go.cr.

Para impugnar la boleta, debe enviar un documento que contenga la firma de la persona, ya sea manual o digital. En caso de que firme manualmente, debe enviar el documento escaneado.

Además, se debe adjuntar la imagen de la cédula de identidad y señalar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Puede enviar documentos adicionales, como pruebas, que se deben aportar como anexos o juntarlas en un solo documento.

Las autoridades recordaron que, para recuperar la placa o el vehículo, los usuarios también deben tener la inspección técnica vehicular vigente, así como el pago del derecho de circulación, es decir, el marchamo.

Asimismo, se debe presentar la documentación correspondiente del vehículo y del propietario.

Si usted prefiere que le entreguen las placas por medio de Correos de Costa Rica, así no tiene que ir hasta la sede del COSEVI, puede hacerlo. Sin embargo, para hacerlo, debe cumplir con los requisitos y el pago de las multas.

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Miles de vehículos se quedaron sin placas

El MOPT informó que, durante Semana Santa, se decomisaron 1114 placas por faltas a la Ley de Tránsito.

Asimismo, se decomisaron 205 motocicletas y otros 23 automotores.

A inicios de la Semana Mayor, se reportó presencia policial en diferentes puntos del país como en Orotina y a la entrada de Puntarenas. El 29 de marzo se informó que los oficiales decomisaron más de 40 motocicletas.

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Durante Semana Santa, cientos de vehículos se quedaron sin placas, según el MOPT. Foto: Alonso Tenorio (alonso tenorio)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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