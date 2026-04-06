Secretario general del PLN hace advertencia al gobierno por posible disparo en precio de los combustibles

La complicada situación que se vive por el conflicto armado de Estados Unidos e Israel con Irán, podría causar un disparo en el precio de los combustibles a nivel mundial, algo que tiene preocupado a Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN).

Esa guerra ha causado cierres y limitaciones de paso en el estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético más crítico del mundo, ya que por ahí transita entre el 20% y 30% del petróleo crudo comercializado por mar y el 19% del gas natural.

Es casi un hecho que el precio de los combustibles en Costa Rica subirá debido a la guerra. (Rafael Pacheco)

Expertos internacionales han dicho que es inminente el aumento en el precio de los combustibles. En Costa Rica ya se aprobó un alza por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), basada en los datos de compras de los combustibles aportados por Recope; dicha alza estará vigente en los próximos días.

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Mensaje claro al gobierno

A raíz de eso, Guillén envió un contundente mensaje al gobierno.

“Si no tomamos las previsiones de inmediato, si no anticipamos el golpe, lo pagaremos completo y lo pagarán sobre todo quienes menos tienen. La guerra en Medio Oriente ya está teniendo efectos concretos sobre el precio del petróleo... eso es gasolina más cara y costo de vida más alto. Desde el inicio del conflicto, el precio internacional del crudo ha subido en torno a un 15 o un 20%.

La presidenta de Recope, Karla Montero, había anunciado el alza a inicios de marzo. (Rafael Pacheco)

“En mercados como Estados Unidos, el galón de gasolina ha aumentado aproximadamente entre un 25% y un 36%, mientras el diésel también ha mostrado incrementos significativos. Costa Rica, por su dependencia de los combustibles importados y el mecanismo de ajuste de Aresep, inevitablemente absorberá ese impacto con cierto desfase”, expresó el secretario de la agrupación política.

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Guillén asegura que debe establecerse un plan para actuar lo antes posible.

“El momento de actuar es ahora. El Poder Ejecutivo, junto con Recope y Aresep, debe anunciar de inmediato un plan de contención que proteja a las familias y a los sectores productivos: medidas de alivio temporal, revisión de cargas, eficiencia en la cadena y previsión sobre inventarios. Es urgente, el gobierno de la República debe actuar ya”, aseguró.

Presidenta de Recope anunció aumentos

Karla Montero, presidenta de Recope, había anunciado a inicios de marzo que era muy probable que se diera un aumento en los precios de los combustibles debido a la guerra.

“En Costa Rica, ese traslado de aumento en precios no es instantáneo. El precio de los combustibles se revisa de manera mensual.

“Por esa razón, el aumento internacional por el conflicto que estamos viviendo hoy podría traducirse en los combustibles más caros en Costa Rica a partir de abril y hasta que la crisis se mantenga y los precios internacionales sigan altos. Desde ya el llamado a ser eficientes en el consumo, usar transporte público cuando sea posible, compartir vehículos y tomar medidas de ahorro en momentos de incertidumbre”, manifestó Montero en ese momento.