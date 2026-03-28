¿Le decomisaron las placas o el carro? COSEVI dio un importante anuncio

Si le decomisaron el carro o las placas por una acción indebida y no cuenta con una cita para retirarlos, deberá esperar hasta después de Semana Santa para hacerlo.

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El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) informó que mantendrá sus puertas cerradas en Semana Santa; es decir, no brindará servicios hasta el 6 de abril.

Las autoridades indicaron que los dueños de los vehículos y las placas retenidas podrán solicitar la cita en el sitio web; sin embargo, se le otorgará el día hasta que los funcionarios regresen a sus funciones después de la Semana Mayor.

Por eso, se recomienda a los dueños armarse de paciencia mientras los trabajadores disfrutan de sus vacaciones.

Si usted esperaba pedir una cita en Semana Santa para retirar las placas o el vehículo que le decomisaron, deberá esperarse hasta que los funcionarios regresen de disfrutar unos días de descanso. (Alonso Tenorio)

Asimismo, las autoridades pidieron a los conductores ser más cuidadosos en la carretera para evitar que les quiten las placas o el vehículo.

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¿Cómo se puede reclamar las placas o el vehículo?

Para agendar una cita, debe hacerlo a través de la página web de COSEVI. Es importante que pague el acarreo, en el caso de los vehículos, cuyo monto es de 7.622,19 colones por los primeros 6 km o menos, y de 1.270,37 por cada kilómetro adicional o su fracción.

También debe cancelar la custodia del automotor, cuyo rubro es de 4.185,04 colones por día.

Las multas, el acarreo y la custodia se pueden pagar en el Banco Nacional, Banco Popular, BAC o en el Banco de Costa Rica.

Si usted prefiere que le entreguen las placas por medio de Correos de Costa Rica para ahorrarse tiempo de ir a la sede de COSEVI, puede hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos y el pago de las multas.

Para retirar las placas o el vehículo, se deben pagar las multas. En el caso de los automóviles o bicimotos, se debe cancelar también el acarreo y la custodia. (Cortesía)

COSEVI recordó a los conductores que tienen tiempo hasta el viernes 17 de abril para impugnar una multa realizada el 27 de marzo o durante Semana Santa. La apelación se puede hacer a través del correo electrónico, a la dirección recepción-impugnaciones@csv.go.cr.

El documento para la impugnación debe contener la firma de la persona, ya sea manual o digital, así como se debe adjuntar la imagen de la cédula de identidad y señalar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Si usted firma manualmente, recuerde que el documento debe enviarse escaneado.

Las autoridades señalaron que los documentos adicionales, por ejemplo, la cédula de identidad y las pruebas, deben aportarse como anexos o juntarlos en un solo documento.

Asimismo, indicó que del 6 al 17 de abril se pueden pagar las multas con descuento, excepto las infracciones de categoría A.

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