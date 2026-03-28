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MEP ofrece increíble oportunidad para docentes, vea cómo puede inscribirse

Las inscripciones abrirán después de Semana Santa

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Por Ingrid Hidalgo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) abrió una increíble oportunidad para los docentes, directores y líderes educativos para que se formen en inteligencia artificial.

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Las autoridades entregarán un total de 90.000 becas a los profesionales para que aprendan cómo integrar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, personalizar el aprendizaje y mejorar los resultados educativos.

Los docentes podrán inscribirse en tres periodos para tener acceso al programa que estará disponible a partir de abril.

18/04/2024 San Juan de Chicuá. Fotografías conceptuales de maestros y estudiantes escolares en la Escuela Emilio Robert Brouca. Foto: Rafael Pacheco Granados
El MEP está ofreciendo 90.000 becas a docente y profesionales educativos para que se capaciten en inteligencia artificial. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El proceso de inscripción para las capacitaciones de inteligencia artificial se realizará en estas fechas:

  • Del lunes 6 al viernes 10 de abril
  • Del lunes 4 al viernes 8 de mayo
  • Del lunes 8 al viernes 12 de junio

La inscripción se realiza en este enlace: https://cenecoop.net/eventos/j/MX2ELMuQ2W. No se necesitan requisitos para formar parte del programa.

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Programa será virtual

El MEP indicó que las capacitaciones se realizarán en modalidad virtual y asincrónica, con una duración de 32 horas.

Los docentes, directores u otros profesionales en educación podrán avanzar en su aprendizaje sobre la inteligencia artificial a su propio ritmo.

El programa cuenta con más de 225 recursos y cuatro módulos, entre ellos, fundamentos, herramientas, ética e innovación.

Logo del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la pared principal de su sede central, acompañado de elementos decorativos naturales.
Los docentes que recibirán las becas podrán acceder a un programa que cuenta con cuatro módulos y deberán completar cuestionarios para aprobar las capacitaciones. (Jose Cordero/José Cordero)

Esta plataforma estará disponible hasta el 31 de diciembre de este año.

Las autoridades indicaron que, para aprobar las capacitaciones, se debe sacar una nota mínima de 8 sobre 10, completando un cuestionario por cada módulo.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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