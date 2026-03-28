¿Pasó algo en el aeropuerto? Si va a salir del país en estos días, mejor ármese de paciencia

Si va a salir del país en estos días santos, mejor arme su maletica y váyase con tiempo para el aeropuerto Juan Santamía donde cada año se hace la presa más grande.

Hay una semejante presa de padre y Señor nuestro, adivine dónde. Foto archivo.

Como entramos en modo Semana Santa la presa ya no está en el asfalto, en las calles, rumbo a Heredia o Alajuela, la presa se pasó de lugar.

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Nos confirman que la gran presa en estos momento está en el aeropuerto Juan Santamaría con los cientos de ticos que buscan salir del país para pasar las vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con información que nos dan algunas personas que están metidas en semejante presa, el asunto no es pequeño, las largas filas son enormes.

Si viaja, trate de llegar 4 horas antes, mínimo, al aeropuerto Juan Santamaría. (Francisco Barrantes)

Es una presa muy normal el fin de semana antes de Semana Santa y como ha sucedido en otros años, se mantendrá en las próximas 48 horas.

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Si usted va a salir del país le recomendamos que por lo menos llegue 4 horas antes de que salga su vuelo para evitar contratiempos porque el proceso del chequeo está durando tamaño poco más de lo normal.