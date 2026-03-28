Después de 54 años cierra uno de los restaurantes de comida china más conocidos del país

El Tin Jo, uno de los restaurantes chinos más antiguos del país cierra un ciclo y sus dueños fueron quienes confirmaron la noticia este sábado 28 de marzo, de un lugar que hasta nació con su propia historia.

“Había una vez hace muchísimos años, una familia que inmigró desde un lugar lejano llamado el Dragón del Este a un lugar paradisíaco llamado la Suiza de Centroamérica. Al papá lo llamaban el General Hon.

María Hon y Robert Faulstich en el comedor del Tin Jo, el restaurante que heredaron de los padres de ella y transformaron en referente de la gastronomía asiática en Costa Rica. Faulstich cumplirá 70 años y dedicará su tiempo a un proyecto de reforestación en Barrio México; Hon, al Chi Kung y al trabajo espiritual. (María Hon/Cortesía)

“Hon siendo su apellido y General siendo él como un general muy estricto con sus 4 hijas. Era un hombre fornido y determinado, ingeniero de profesión y filósofo de pasión. Al llegar, de ingeniero no pudo ejercer su profesión. Usó entonces sus capacidades analíticas para crear junto con su esposa un restaurante chino en el corazón de este país”. Es la leyenda que los propios dueños cuentan.

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Hablamos del restaurante Tin Jo que “está ubicado en una casa vieja en el corazón cultural de San José, cerca de teatros, museos, y galerías”.

La casona de calle 11, en el corazón cultural de San José, perteneció al prestamista Cuco Arrieta antes de que la familia Hon la convirtiera en uno de los restaurantes más reconocidos del país. Este sábado, María Hon y Robert Faulstich anunciaron el traspaso de su administración tras más de medio siglo de historia. (María Hon/Cortesía)

Originalmente, la casa pertenecía a don Cuco Arrieta, un personaje interesante quien se hizo famoso como prestamista", recuerdan los dueños.

De acuerdo a la historia del Tin Jo, la mayor de sus hijas, María (Yin Yin era su nombre, pero lo cambió para ser más tica) tenía 12 años y era designada la cajera en las tardes y ayudante de cocina en las noches. Le encantaba deshuesar pollos y pelar zanahorias. Vacilaba con las saloneras, competía con los cocineros.

Junto con su esposo, Roberto, tomaron el mando del Tin Jo en 1994. Fueron expandiendo poco a poco tanto al menú como a los salones, incorporaron los países que visitaron en Asia: China, India, Indonesia, Japón, y Tailandia.

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Platos para recibir el nuevo año Chino, preparados en el restaurante Tin Jo; los pltos son: pescado dela abundacia en salsa de naranja y Chapché de lomo. Fotos: Jorge Navarro

“El Tin Jo de hoy es la expresión de una evolución fluida desde los tiempos del General Hon a lo que es hoy: un lugar donde los invitados se sienten chineados mientras embargan sus sentidos a otros mundos”, asegura la familia.

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Restaurante Tin Jo cierras sus puertas

La propia María y Roberto, en un video que publicaron en redes sociales, confirmaron el cierre del ciclo de su restaurante después de 54 años.

Aunque se dice que cambiará de administración, de momento se desconoce si seguirá como fue durante todo este tiempo o si dará paso a un nuevo modelo de negocio.