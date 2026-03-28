¿Jugó Chances este viernes 27 de marzo? Este es el número favorecido con el premio de ₡240 millones

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 27 de marzo el habitual sorteo de Chances, en el que se jugó un premio mayor de 240 millones de colones.

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Pasadas las 7:30 p.m. se dieron a conocer los números ganadores de los tres premios:

Premio mayor: 28, serie 391.

Segundo premio: 28, serie 291.

Tercer premio: 24, serie 517.

Si usted ganó algún número, felicidades y aproveche esta oportunidad para reclamar el premio.

Este viernes 27 de marzo se jugó el último sorteo de Chances del mes, cuyo premio mayor era de 240 millones de colones. (Captura de pantalla)

Puede reclamar su premio en diferentes lugares, entre ellos las oficinas de la JPS.

También puede ir a los bancos autorizados o puede cambiar el premio a través de los socios comerciales.

¿En cuánto estaban los otros premios?

Como se mencionó, el primer premio estaba muy jugoso, pues estaba en 240 millones de colones.

Por otra parte, el segundo premio era de 37 millones de colones. El tercer premio estaba en 9 millones de colones por emisión.

Mientras que el premio mayor estaba en 240 millones de colones, el segundo era de 37 millones y el tercero, 9 millones por emisión. (JPS/JPS)

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¿Habrá sorteo este domingo?

La JPS realizará el sorteo de Lotería este domingo 29 de marzo a las 7:30 p.m. Para este juego, el premio mayor es de 175 millones de colones por emisión.

Si usted quiere participar, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, 10.000 colones.

Por motivo de la Semana Santa, el martes 31 de marzo no habrá Chances, según informó la Junta.

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¿Y el Acumulado?

Para este sorteo, el Acumulado 1 alcanzó el montó de 1.242 millones y el Acumulado 2, de 262 millones, ambos en dos emisiones.

Sin embargo, la bolita favorecida fue la de un premio extra que otorgó 2 millones de colones, a la combinación de la serie 791, con el número 97.

Para el sorteo de este Domingo de Ramos, ambos acumulados se aumentan en 25 millones de colones.