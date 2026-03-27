Laura Fernández fue entrevistada por el medio alemán DW y habló claro sobre Bukele y Rodrigo Chaves

La presidenta electa, Laura Fernández, tuvo una entrevista con el prestigioso medio alemán DW, donde habló, entre diferentes temas, sobre la línea que tendrá su gobierno, inspirándose en la gestión del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

LEA MÁS: En una comunidad de Costa Rica se va el agua todos los días y estas son las medidas extremas que han tomado

Como bien se sabe, uno de los proyectos que han mantenido cercanos al gobierno de Rodrigo Chaves y al del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, es la megacárcel.

Bukele construyó en El Salvador el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para encarcelar a pandilleros; sin embargo, su gestión ha sido muy cuestionada, pues hay estudios que señalan violaciones a los derechos humanos.

Laura Fernández afirmó que admira el modelo de Bukele y lo replicará en Costa Rica en una entrevista con DW. (Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP) (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

A pesar de las críticas, el gobierno de Rodrigo Chaves decidió seguir el mismo modelo de Bukele e inició la construcción de la megacárcel de alta contención (CACCO), que en realidad es una extensión de La Reforma, que se encuentra en el mismo terreno donde se están realizando las obras.

Laura Fernández comentó, en la entrevista con DW, que replicará el modelo salvadoreño en su gobierno que iniciará el próximo 8 de mayo.

“Lo voy a replicar. A mí me llama mucho la atención que organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaron esos criminales”, comentó.

“Admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y que ya se están replicando”, añadió.

La presidenta electa afirmó que admira el modelo de Bukele porque logró desarticular a las bandas de crimen organizado.

“Yo no estoy de acuerdo con ninguna violación a los derechos humanos de ninguna persona”, aseguró.

LEA MÁS: José Miguel Villalobos reveló que fue Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto en Presidencia para su hijo

¿Estará Rodrigo Chaves en el gobierno de Laura Fernández?

Una de las dudas que muchos han tenido es si el mandatario Rodrigo Chaves formará parte del gabinete de Laura Fernández en el gobierno entrante.

En la entrevista con DW, la presidenta electa reiteró que le encantaría tenerlo en su gobierno.

“A mí me encantaría que lo tenga (un rol en su gobierno)”, dijo Fernández.

“No veo porque no podamos cambiar de roles a partir del 8 de mayo si él quisiera integrarse a mi gabinete como ministro de la Presidencia, Hacienda”, añadió.

Laura Fernández dijo que le encantaría que Rodrigo Chaves forme parte de su gabinete, ya sea como ministro de Presidencia o de Hacienda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En este momento, ella es la ministra de Presidencia; regresó a este cargo tras ganar las elecciones en febrero.

Pero, ¿quién tendrá la última palabra, ella o Chaves? Esta es otra pregunta que le hicieron porque Fernández pasaría a ser la “jefa” del actual mandatario si él forma parte de su gabinete.

“La última palabra la tendré yo. Por supuesto que fui quien resulte validada en urnas por el pueblo de Costa Rica”, dijo.

LEA MÁS: ¿Por qué el caso de Noelia Castillo, la joven que pidió la eutanasia en España, sería clave para Costa Rica?