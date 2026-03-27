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Este es el número que recomienda la IA para los Chances de este viernes con un acumulado de más de ₡1.200 millones

La inteligencia artificial propone una nueva combinación en medio de acumulados millonarios

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Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 27 de marzo mantiene alta la expectativa, no solo por los premios acumulados, sino por una nueva combinación sugerida por la inteligencia artificial.

La nueva combinación de la suerte

Descubra qué números de la lotería han salido con más frecuencia, según el análisis estadístico de la Inteligencia Artificial para el sorteo de Chances de este martes 18 de noviembre. Conozca las sugerencias de la IA.
La IA sugiere números de la suerte para el sorteo de Chances de este viernes. (Made with Google IA/Made with Google AI)

Para este sorteo, la IA propone una alternativa distinta basada en distribución numérica y aleatoriedad:

  • Número: 83
  • Serie: 274

Esta combinación mezcla cifras altas y medias, evitando patrones repetitivos y buscando equilibrio en la selección.

Millones en juego

El interés crece debido a los montos acumulados. El acumulado 1 alcanza los ₡1.242 millones, mientras que el acumulado 2 se ubica en ₡262,5 millones, cifras que convierten este sorteo en uno de los más atractivos.

LEA MÁS: ¡Salió el acumulado 2! Vea la combinación ganadora

Expectativa en aumento

Jugoso premio mayor de Chances
Los Chances de este viernes tenía un jugoso premio mayor, cuyo monto estaba en 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

La combinación entre una predicción basada en IA y premios millonarios mantiene a miles de jugadores atentos.

Aunque se trata de un juego de azar, muchos buscan números sugeridos como referencia al momento de elegir.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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