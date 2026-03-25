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¡Salió el acumulado! Vea la combinación ganadora

El acumulado de la Junta salió en el sorteo de este martes 24 de marzo

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Por Ingrid Hidalgo

¡Al fin! El acumulado salió en el sorteo de este martes 24 de marzo.

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Después de que salieran los números favorecidos de los Chances, la Junta de Protección Social (JPS) jugó el acumulado.

Pasadas las 7:30 p.m. salió la esperada bolita del acumulado. Sin embargo, para sorpresa de muchos, apareció el acumulado 2.

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.
El acumulado finalmente salió este martes 24 de marzo. (Captura de pantalla)

La combinación ganadora es la serie 056 y el número 96, para un monto de 325 millones de colones en dos emisiones.

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Queda un acumulado por salir

Mientras ya salió el acumulado 2, el primero aún no quiere decir presente y el premio para el próximo sorteo será más jugoso, pues el monto subió a 1.242 millones de colones en dos emisiones.

Ahora quedan 30 bolitas con premios extra y una con la palabra “acumulado”.

El próximo sorteo se realizará este viernes 27 de marzo.

Salió el acumulado este martes
El acumulado salió este martes con la serie 056 y el número 96. (JPS/JPS)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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