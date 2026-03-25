¡Salió el acumulado! Vea la combinación ganadora

¡Al fin! El acumulado salió en el sorteo de este martes 24 de marzo.

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Después de que salieran los números favorecidos de los Chances, la Junta de Protección Social (JPS) jugó el acumulado.

Pasadas las 7:30 p.m. salió la esperada bolita del acumulado. Sin embargo, para sorpresa de muchos, apareció el acumulado 2.

El acumulado finalmente salió este martes 24 de marzo. (Captura de pantalla)

La combinación ganadora es la serie 056 y el número 96, para un monto de 325 millones de colones en dos emisiones.

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Queda un acumulado por salir

Mientras ya salió el acumulado 2, el primero aún no quiere decir presente y el premio para el próximo sorteo será más jugoso, pues el monto subió a 1.242 millones de colones en dos emisiones.

Ahora quedan 30 bolitas con premios extra y una con la palabra “acumulado”.

El próximo sorteo se realizará este viernes 27 de marzo.

El acumulado salió este martes con la serie 056 y el número 96. (JPS/JPS)

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