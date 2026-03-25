¿Jugó Chances? Estos son los números que salieron en el sorteo de este martes

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer este martes 24 de marzo los números ganadores del sorteo de Chances.

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Losjugadores se mantuvieron ansiosos al ver los números que salían de las tómbolas, pues sus vidas podrían cambiar en segundos.

Pasadas las 7:30 p.m. los números de los tres premios fueron revelados.

Estos fueron los números que salieron de las tómbolas este martes:

Premio mayor: 37, serie 619

37, serie 619 Segundo premio: 04, serie 671

04, serie 671 Tercer premio: 56, serie 761

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes el sorteo de Chances, en el que se dio a conocer los números ganadores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

En estos lugares se puede reclamar el premio

Si usted ganó alguno de los premios, puede reclamar el dinero en varios lugares.

Puede ir a las oficinas de la JPS o a los bancos autorizados para que le entreguen el monto que le corresponde.

También puede reclamar su premio por medio de los socios comerciales de la Junta.

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En caso de que haya comprado en la página web de la Junta, debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró en dicha plataforma.

¿En cuánto estaba el premio mayor?

El premio mayor de este sorteo de Chances estaba en 160 millones de colones en dos emisiones.

Por otra parte, el segundo premio estaba en 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones.

El premio mayor de los Chances estaba en 160 millones de colones. (JPS/JPS)

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